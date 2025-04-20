Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
09:37 20.04.2025

Петро і Марина Порошенки привітали українців з Великоднем: зневіра – не наш шлях

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Петро і Марина Порошенки привітали українців з Великоднем: зневіра – не наш шлях
Фото: https://youtu.be/6NIG3cqLsU0?si=eWOE_VqvZ4zIWqKS

Петро і Марина Порошенки привітали українців з Воскресінням Христовим. "Четвертий Великдень під час великої війни. День, який мав бути символом Віри, Надії на відродження. Але щоразу все важче стає підібрати слова. Весь світ завмер у очікуванні рішень, які нарешті призведуть до миру. Але з українського неба все сиплеться і сиплеться смертоносне залізо, забираючи дорогоцінні невинні життя", – зазначив Порошенко.

"Воїни – наші Супергерої. І кожного дня попри втому, виснаження і подекуди розчарування продовжують тримати фронт, продовжують прикривати небо. Роблять своє, не дивлячись ні на що: ні на порожні обіцянки, ні на недбалість чиновників, недопоставлену техніку, і надважкі атаки ворога. Просто роблять свою бойову роботу. Роблять щодня – і в свята, і в будні. А що ж робити нам? Як ніколи дбати про них і один про одного", – переконаний Порошенко.

"Паросток Віри – попри важкі часи – проростає саме на щоденних маленьких справах. На підтримці своїх близьких, на теплому "як ти?", на мовчазних обіймах,  й іноді – на здатності витримати чужі сльози. На тому, скільки турботи і ніжності, віри в життя і уваги  саме ти вкладаєш у допомогу, у підтримку тих, кому зараз важко і хто продовжує нести свій хрест", – говорить Марина Порошенко.

"Так, зневіра – це не наш шлях. Наш – бути разом і не зупинятися ні на мить. В допомозі армії, в допомозі країні, і в тому, щоби вголос казати правду, скільки б каміння не летіло у відповідь. Бо якщо тобі плескають в долоні та слідують за тобою, – ти переконайся, що ти не ведеш тих, хто вірить тобі, на смерть або в рабство", – зауважив Порошенко.

"Кажуть, коли помер Христос, то була найтемніша ніч. І плач було чути по всьому світу. І лише одиниці не втратили віру. В цьому і є символічний сенс Воскресіння. Бо якщо ти йдеш крізь пекло – просто продовжуй йти. Адже на тому боці на тебе чекає перемога. І ті, хто мав спільну віру, тотожну силу і вперте бажання жити – якого було достатньо, щоби нам всім дійти.  Христос Воскрес! Воістину воскрес!", – сказав Петро Порошенко.

 

Теги: #привітання #порошенко #великодень

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