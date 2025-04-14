Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
20:15 14.04.2025

Порошенко: ще сім комплексів "Ай-Петрі" прикриватимуть наше небо, один з них йде у Кривий Ріг

3 хв читати

Петро Порошенко передав військовим сім комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ". Один з цих комплексів йде у Кривий Ріг – для захисту від розвідувальних дронів і КАБів. Після варварського ракетного удару по Кривому Рогу лідер "Євросолідарності" сказав, що місто має терміново отримати таку техніку. Порошенко також наголошує, що і Суми будуть в пріоритеті. 

"Обстріли мирних українських міст, вбивства дітей та дорослих російськими ракетами, бомбами і дронами показують, що наше завдання — захистити не лише військових, а й цивільних. Вчора — кривавий удар по Сумах, що забрав життя 34 українців… А трохи більше тижня тому російські варвари вдарили по дитячому майданчику у Кривому Розі, вбивши 9 дітей та 11 дорослих", – нагадав Порошенко. 

"Ми одразу вийшли на зв’язок із керівництвом Кривого Рогу і запропонували допомогу. Комплекси "Ай-Петрі" зарекомендували себе на фронті як чудова протидія ворожим КАБам та дронам. Тому наша команда вирішила передати комплекси для захисту українських міст, що розташовані на лінії фронту. Сьогодні передали перший комплекс. Також ми вже запропонували передати "Ай-Петрі", щоб закрити небо над Сумами", – розповів екс-президент у соцмережах. 

"Окрім цього, не припиняємо постачати системи ПДТР до війська. Три комплекси йдуть до 18 центру ПДТР, по одному отримують 144-та бригада територіальної оборони, 56-та мотопіхотна та 53-я механізована бригади", – повідомив Порошенко. 

"Загалом сім комплексів за одну передачу. Продовжуємо працювати, вкладаючи максимальні зусилля, щоб забезпечити українські підрозділи належним захистом від ворожих дронів, КАБів та іншого смертоносного металу, що летить з росії", – говорить Петро Порошенко. 

Починаючи з осені 2023 року, Петро Порошенко інвестував понад 200 мільйонів гривень у виробництво унікальних систем протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та вже використовуються у Збройних Силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення. Держава довгий час не виділяла фінансування на цю програму. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони.

"За півтора року, коли комплекси "Ай-Петрі" постачає на фронт наша команда, у їх виробництво та виготовлення не було вкладено жодної державної копійки. Нарешті до Міноборони, Агенції оборонних закупівель дійшов голос Генштабу, командирів бригад, які підтверджують ефективність комплексу. А головне — потребу фронту в наших засобах протидії технічним розвідкам. Тому ми уклали контракт із Міноборони на закупівлю декількох десятків комплексів ПДТР "Ай-Петрі СВ" у військо. Це — підтвердження їх якості та необхідності на фронті. Водночас ми продовжимо виробництво і постачання власним коштом", – повідомив Петро Порошенко.

Загалом Петро Порошенко вже передав у війська більше ста комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ". "За рік ми змогли закрити тисячу кілометрів фронту та врятувати чимало життів. Є чим пишатися, але попереду ще дуже багато роботи", – резюмує Порошенко.

 

Теги: #зсу #армія #порошенко #допомога #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:48 14.04.2025
Нідерланди та країни Північної Європи обговорили допомогу Україні – міністр оборони

Нідерланди та країни Північної Європи обговорили допомогу Україні – міністр оборони

15:41 14.04.2025
Юний борець із Сум допоміг постраждалим врятуватись із заблокованого внаслідок ракетної атаки автобуса

Юний борець із Сум допоміг постраждалим врятуватись із заблокованого внаслідок ракетної атаки автобуса

20:12 13.04.2025
УЧХ надає першу психологічну допомогу постраждалим від ракетного удару РФ по Сумам

УЧХ надає першу психологічну допомогу постраждалим від ракетного удару РФ по Сумам

14:54 13.04.2025
Порошенко: зло має бути покаране, державу-терориста, яка вбиває українців, треба зупинити

Порошенко: зло має бути покаране, державу-терориста, яка вбиває українців, треба зупинити

23:48 11.04.2025
НБУ визнає ділову репутацію Порошенка небездоганною для спроби вилучити його акції МІБ, стверджує сам Порошенко

НБУ визнає ділову репутацію Порошенка небездоганною для спроби вилучити його акції МІБ, стверджує сам Порошенко

21:36 11.04.2025
НБУ заперечив політичний тиск у справі перевірки банку Порошенка

НБУ заперечив політичний тиск у справі перевірки банку Порошенка

18:43 11.04.2025
Литва на "Рамштайні" пообіцяла додатково EUE30 млн на військову підтримку України - міністр оборони

Литва на "Рамштайні" пообіцяла додатково EUE30 млн на військову підтримку України - міністр оборони

17:42 11.04.2025
Цього року ЄС виділить понад EUR23 млрд на допомогу Україні - Каллас

Цього року ЄС виділить понад EUR23 млрд на допомогу Україні - Каллас

17:12 11.04.2025
Норвегія виділить 822 млн євро на оснащення та навчання української бригади

Норвегія виділить 822 млн євро на оснащення та навчання української бригади

13:48 11.04.2025
Фріз закликала комітет нацбезпеки пришвидшити розгляд законопроєкту щодо одноразової допомоги родинам загиблих

Фріз закликала комітет нацбезпеки пришвидшити розгляд законопроєкту щодо одноразової допомоги родинам загиблих

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Фініш для бігунів — старт для відновлення: IDS Ukraine передає 1 млн грн на потреби центру реабілітації воїнів Next Step

Хто отримає 1 мільйон гривень за службу в бойових умовах: про умови виплати розповідають юристи

Позиція парафії Св. Миколая щодо апеляційних скарг Мінкульту та Будинку органної музики

Як захистити себе та рідних: у НЦВТ "МІСТ" навчають бути готовим до війни

Отриманий сертифікат про прийняття в експлуатацію будинку №4 комплексу Krona Park II

Громада, ветерани, бізнес: у Макарові починають будувати унікальний Амфітеатр відновлення

Форум "Industrial Evolution" відбудеться 24 квітня 2025 року в Індустріальному парку «Біла Церква»

Авто з пробігом за вигідною ціною: на Ponova by OTP Bank понад 28,5 тисяч пропозицій зі знижкою до ‒30%

Порошенко везе на фронт морпіхам дрони, РЕБ і квадроцикли

Необхідність реформування мисливської галузі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА