Порошенко: ще сім комплексів "Ай-Петрі" прикриватимуть наше небо, один з них йде у Кривий Ріг

Петро Порошенко передав військовим сім комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ". Один з цих комплексів йде у Кривий Ріг – для захисту від розвідувальних дронів і КАБів. Після варварського ракетного удару по Кривому Рогу лідер "Євросолідарності" сказав, що місто має терміново отримати таку техніку. Порошенко також наголошує, що і Суми будуть в пріоритеті.

"Обстріли мирних українських міст, вбивства дітей та дорослих російськими ракетами, бомбами і дронами показують, що наше завдання — захистити не лише військових, а й цивільних. Вчора — кривавий удар по Сумах, що забрав життя 34 українців… А трохи більше тижня тому російські варвари вдарили по дитячому майданчику у Кривому Розі, вбивши 9 дітей та 11 дорослих", – нагадав Порошенко.

"Ми одразу вийшли на зв’язок із керівництвом Кривого Рогу і запропонували допомогу. Комплекси "Ай-Петрі" зарекомендували себе на фронті як чудова протидія ворожим КАБам та дронам. Тому наша команда вирішила передати комплекси для захисту українських міст, що розташовані на лінії фронту. Сьогодні передали перший комплекс. Також ми вже запропонували передати "Ай-Петрі", щоб закрити небо над Сумами", – розповів екс-президент у соцмережах.

"Окрім цього, не припиняємо постачати системи ПДТР до війська. Три комплекси йдуть до 18 центру ПДТР, по одному отримують 144-та бригада територіальної оборони, 56-та мотопіхотна та 53-я механізована бригади", – повідомив Порошенко.

"Загалом сім комплексів за одну передачу. Продовжуємо працювати, вкладаючи максимальні зусилля, щоб забезпечити українські підрозділи належним захистом від ворожих дронів, КАБів та іншого смертоносного металу, що летить з росії", – говорить Петро Порошенко.

Починаючи з осені 2023 року, Петро Порошенко інвестував понад 200 мільйонів гривень у виробництво унікальних систем протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та вже використовуються у Збройних Силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення. Держава довгий час не виділяла фінансування на цю програму. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони.

"За півтора року, коли комплекси "Ай-Петрі" постачає на фронт наша команда, у їх виробництво та виготовлення не було вкладено жодної державної копійки. Нарешті до Міноборони, Агенції оборонних закупівель дійшов голос Генштабу, командирів бригад, які підтверджують ефективність комплексу. А головне — потребу фронту в наших засобах протидії технічним розвідкам. Тому ми уклали контракт із Міноборони на закупівлю декількох десятків комплексів ПДТР "Ай-Петрі СВ" у військо. Це — підтвердження їх якості та необхідності на фронті. Водночас ми продовжимо виробництво і постачання власним коштом", – повідомив Петро Порошенко.

Загалом Петро Порошенко вже передав у війська більше ста комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ". "За рік ми змогли закрити тисячу кілометрів фронту та врятувати чимало життів. Є чим пишатися, але попереду ще дуже багато роботи", – резюмує Порошенко.