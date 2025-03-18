Інтерфакс-Україна

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14:26 18.03.2025

ПУМБ запускає акційний депозит “Дохідний ПЛЮС” із підвищеними ставками

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ПУМБ – надійний банк, який продовжує створювати привабливі умови для збереження та примноження коштів клієнтів. Для тих, хто цінує надійність і високу дохідність своїх заощаджень банк запустив акційний депозит "Дохідний ПЛЮС" у гривні.  Це чудова можливість отримати підвищені відсотки без ризиків і тривалих термінів.

Переваги депозиту "Дохідний ПЛЮС"

Висока ставка у гривнях:

  • 14% річних – на 3 місяці
  • 15% річних – на 6 місяців

Мінімальна сума вкладу – від 500 грн

Основні параметри:

  • Депозит діє на “нові кошти”
  • Без можливості поповнення
  • Без дострокового зняття чи розірвання договору
  • Без автопролонгації
  • Виплата відсотків щомісяця

Просте оформлення – швидко та просто у мобільному застосунку ПУМБ

“Нові кошти” – це різниця між сумою залишків власних коштів клієнта на гривневому рахунку на момент відкриття депозиту "Дохідний ПЛЮС" та сумою таких залишків на 31.01.2025 р. Це сума, більше якої клієнт не може розмістити на акційний депозит "Дохідний ПЛЮС". Сума «нових коштів» розраховується автоматично у застосунку банку при відкритті депозиту.

Період дії акції:

Оформити депозит можна з 03.03.2025 до 20:00 30 травня 2025 року. Щоб скористатися пропозицією, необхідно оновити мобільний застосунок банку до останньої версії.

Акція діє на всій території України, крім тимчасово окупованих територій.

Дізнайтеся більше про умови акційного депозиту на сайті банку.

Зберігайте та заробляйте більше разом із ПУМБ!

Теги: #дохідний_плюс #пумб

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