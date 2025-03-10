Пресрелізи

14:52 10.03.2025

Київстар на Mobile World Congress 2025: інновації, стійкість і новий рівень мобільного зв’язку

3 хв читати
Київстар на Mobile World Congress 2025: інновації, стійкість і новий рівень мобільного зв’язку

Київстар, найбільший національний оператор електронних комунікацій, взяв участь у Mobile World Congress 2025 у Барселоні, де говорили про стратегічну роль компанії у підтримці та розвитку мобільного зв’язку в Україні в умовах повномасштабної війни. Найбільш обговорюваними темами стали інфраструктурна стійкість, партнерство для інновацій та впровадження нових технологій, зокрема послуги супутникового зв’язку Direct to Cell.

Масштабні інвестиції у стійкість мережі

Війна в Україні внесла свої корективи в стратегію розвитку цифрової інфраструктури. Київстар, як частина VEON Group, продовжує масштабні інвестиції в енергетичну стійкість та розвиток мережі. Олександр Комаров, CEO Київстар, в інтерв’ю Джастіну Спрінгхему для Mobile World Live зазначив, що компанія вже вклала понад 60 млн доларів у енергонезалежність та здатна підтримувати роботу мережі до 10 годин без електропостачання.

«Наше головне завдання — забезпечити безперебійний зв’язок для людей, незалежно від обставин. Ми активно будуємо нові базові станції та зміцнюємо інфраструктуру, щоб 4G був доступний по всій країні», — підкреслив Комаров.

За словами Володимира Лутченка, Chief Technology Officer Київстар, логічним продовженням програми стійкості мережі є й розвиток супутникового зв’язку.

«Ми вже використовуємо супутникові технології для швидкого відновлення зв’язку в критичних ситуаціях. Якщо базова станція пошкоджена, то ми можемо оперативно розгорнути мобільну установку та підключити її до супутникового інтернету, що дозволяє швидко повернути зв’язок мешканцям постраждалих регіонів», — пояснив Лутченко в інтерв’ю для Mobile Europe.

Супутниковий зв’язок Direct to Cell

Однією з ключових новин MWC 2025 стало оголошення про майбутній запуск Київстар послуги супутникового зв’язку Direct to Cell. Це рішення дозволить забезпечити безперервний мобільний зв’язок навіть у віддалених районах та під час кризових ситуацій.

«Прямий супутниковий зв’язок — це не просто технологічний прорив, а соціальна відповідальність. Ми прагнемо забезпечити українців зв’язком у найскладніших умовах», — наголосив Олександр Комаров.

Ілля Польшаков, Chief New Business Streams Officer Київстар, зазначив, що компанія прагне використати супутниковий зв’язок не лише для екстрених випадків, а й для покращення загального клієнтського досвіду.

«Ми відкриті до співпраці з іншими гравцями ринку, такими як Amazon Kuiper чи Eutelsat OneWeb, щоб забезпечити найкращі умови для українських користувачів», — розповів Польшаков.

Співпраця з Rakuten та майбутнє 5G

Київстар також продовжує працювати над запровадженням Open RAN-архітектури у партнерстві з Rakuten. Наразі ведуться лабораторні тести технології на базі 4G, а згодом компанія планує додати й 5G. Проте, як зазначає Олександр Комаров, першочерговим завданням залишається повне покриття LTE.

«Повномасштабний запуск 5G в Україні можливий лише за умов стабільної ситуації. Але ми вже готуємося до цього кроку», — пояснив він

Цифрова екосистема Київстар

Крім мобільного зв’язку, Київстар активно розширює свою цифрову екосистему, інвестуючи в розвиток цифрових сервісів. Компанія вже є лідером у сфері цифрової медицини (Helsi) та відеостримінгових сервісів (платформа кіно та телебачення Київстар ТБ).

«Незважаючи на всі виклики, ми рухаємося вперед — від телеком-оператора до технологічної компанії», — підсумував Олександр Комаров.

Mobile World Congress — це найвпливовіша подія у сфері мобільних технологій, організована GSMA, що об'єднує технології, людей та ідеї, формуючи майбутнє індустрії. Цьогоріч у заході взяли участь понад 48 ключових спікерів, які обговорювали майбутнє технологій та їхній вплив на бізнес і суспільство.

Теги: #київстар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:43 07.03.2025
Співробітники Київстар здали 65 літрів крові в межах ініціативи «Місяць донорства»

Співробітники Київстар здали 65 літрів крові в межах ініціативи «Місяць донорства»

14:18 05.03.2025
Київстар отримав відзнаку Speedtest Awards від Ookla на Mobile World Congress у Барселоні

Київстар отримав відзнаку Speedtest Awards від Ookla на Mobile World Congress у Барселоні

19:15 27.02.2025
Найкраще покриття мережі і найвищу швидкість мобільного зв'язку в 2-му півріччі 2024р мав "Київстар" - Ookla

Найкраще покриття мережі і найвищу швидкість мобільного зв'язку в 2-му півріччі 2024р мав "Київстар" - Ookla

10:44 27.02.2025
Київстар - лідер за швидкістю мобільного інтернету та покриттям за версією Ookla

Київстар - лідер за швидкістю мобільного інтернету та покриттям за версією Ookla

13:41 26.02.2025
Власник "Київстару" VEON підтвердив намір інвестувати в Україні $1 млрд

Власник "Київстару" VEON підтвердив намір інвестувати в Україні $1 млрд

12:25 26.02.2025
Інвестиції у відбудову та інновації: VEON підтверджує довгострокову підтримку України в межах візиту до Києва

Інвестиції у відбудову та інновації: VEON підтверджує довгострокову підтримку України в межах візиту до Києва

17:18 21.02.2025
"Київстар" повторно звернувся до АМКУ за дозволом на купівлю онлайн-сервісу Tabletki.ua

"Київстар" повторно звернувся до АМКУ за дозволом на купівлю онлайн-сервісу Tabletki.ua

11:50 21.02.2025
2,9 мільйона абонентів продовжують користуватися послугою "Роумінг як вдома"

2,9 мільйона абонентів продовжують користуватися послугою "Роумінг як вдома"

15:11 19.02.2025
Київстар сплатив понад 32,7 млрд грн податків з початку повномасштабної війни

Київстар сплатив понад 32,7 млрд грн податків з початку повномасштабної війни

15:53 11.02.2025
Київстар зміцнює свою експертизу у сфері хмарних технологій та кібербезпеки

Київстар зміцнює свою експертизу у сфері хмарних технологій та кібербезпеки

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

14 березня у Києві відбудеться Саміт експортерів від Forbes – ключова подія для всіх, хто хоче масштабувати свій бізнес на міжнародні ринки

Головна подія з продажів KCCI SALES FORUM пройде 20 березня в КТПП

Девелопер передав тренажери для облаштування спортивної зали у ВЧ 3041 НГУ

Чому володіння англійською підвищує вашу конкурентоспроможність на ринку праці

3-я Міжнародна флебологічна конференція. У фокусі - флебологія сьогодення

Проєкт "Лінія дронів" – можливість потрапити в кращі БПЛА-підрозділи

УВКБ ООН та Міністерство національної єдності об'єднують зусилля для підтримки вимушено перемішених українців та збереженні їхнього зв’язку з домом

ІІ-й Український Інвестиційний Конгрес — Invest in Ukraine + UkraineAgro

6 помилок у використанні артиклів, які роблять усі

Як уникнути втрати якості під час масштабування бізнесу - досвід Тасиць Тетяни, засновниці школи FLASH

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА