Пресрелізи

18:16 05.03.2025

Аптеки знизили ціни на більше ніж 100 препаратів згідно зі списком МОЗ

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Аптеки з 1 березня знизили ціни на лікарські засоби відповідно до розпорядження Ради національної безпеки та оборони.

Зниження цін торкнулося більше ніж 100 препаратів – усіх з переліку, визначеного Міністерством охорони здоров’я. Журналісти провели вибірково моніторинг цін в українських аптеках і підтвердили дотримання нових цінових вимог.

Нагадаємо, відповідно до нового законодавчого регулювання, з 1 березня для аптек діють обмеження на націнки: до 35% на безрецептурну групу і до 25% на рецептурну групу товарів.

Варто зазначити, що з 1 березня у рамках нового регулювання також заборонені маркетингові договори  між виробниками та аптеками.

Що це означає для пересічного споживача? Заборона маркетингових договорів між виробниками і аптечними закладами обмежила надання знижок на ліки, які могли раніше надавати аптеки для населення. Саме тому багато споживачів зараз запитують в аптеках, чому зникли звичні знижки на деякі препарати. Адже ціни на частину ліків, які не входять до переліку МОЗ, навіть зросла.

Відповідь проста: аптеки відповідно до нового законодавчого регулювання втратили можливість пропонувати такі знижки. Тобто тепер очікуваним логічним кроком стане подальше зниження ціни від виробників на перелік препаратів, що не увійшли до запропонованого списку.

Як зазначають фахівці фармринку, для ефективного зниження цін заходи мають відбуватися на всіх етапах: від виробника, дистрибʼютора і до аптеки.

Зазначимо, що найбільша частка у формуванні ціни на ліки саме залежить від виробника. Майже 72% кінцевої вартості формує початково виробник.

Продовжуємо стежити за ситуацією та очікувати  подальших змін у ціноутворенні з боку виробників, щоб це дійсно було відчутно для звичайних споживачів.

Теги: #лікарські_засоби #зниження_цін #аптеки

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