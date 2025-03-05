Пресрелізи

14:18 05.03.2025

Київстар отримав відзнаку Speedtest Awards від Ookla на Mobile World Congress у Барселоні

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4 березня в рамках участі у Mobile World Congress у Барселоні CEO Київстар Олександр Комаров та CTO Київстар Володимир Лутченко разом з керівництвом материнської компанії VEON та представниками Міністерства цифрової трансформації України офіційно отримали відзнаку Speedtest Awards від Ookla. За результатами 3-4 кв. 2024 року Київстар було визнано переможцем відразу у трьох номінаціях: «Найкраще мобільне покриття», «Найшвидша мобільна мережа» та «Найкраща мобільна мережа» в Україні.



Mobile World Congress — це найвпливовіша подія у сфері мобільних технологій, організована GSMA, що об'єднує технології, людей та ідеї, формуючи майбутнє індустрії. Цьогоріч у заході беруть участь понад 48 ключових спікерів, які обговорюють майбутнє технологій та їхній вплив на бізнес і суспільство.

Нагорода від Ookla — результат наполегливої праці всієї команди Київстар та підтвердження лідерства компанії на ринку електронних комунікацій України. Київстар продовжує інвестувати у розвиток інфраструктури та впровадження інноваційних рішень, щоб забезпечити найкращий зв'язок для клієнтів, посилюючи ефективну співпрацю з державою задля підтримки, відбудови та цифрового розвитку України.

 

Теги: #київстар

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