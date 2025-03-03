Пресрелізи

12:29 03.03.2025

Moneyveo отримала два золота на "ТопФінанс-2025"

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Moneyveo отримала чергову перемогу на важливій події фінансового сектору України — щорічній церемонії нагородження "ТопФінанс-2025", яка була організована журналом "Топ-100. Рейтинги найбільших" у партнерстві з діловим порталом Delo.ua. Переможців обирали через онлайн-голосування на Delo.ua та оцінку експертного журі. Захід став ключовою подією для представників фінансових установ, банків і страхових компаній, під час якої визначалися лідери фінансового ринку України.

Цього року завдяки постійній орієнтації на інновації та високі стандарти обслуговування компанія Moneyveo стала переможцем одразу в двох номінаціях. Вона отримала звання "Лідера фінансового ринку", а СЕО Moneyveo Сергій Сінченко був відзначений як "Найкращий СЕО фінансового сектора". Серед компаній переможців визначали за низкою критеріїв, серед яких репутаційний капітал, антикризовий менеджмент, здатність до адаптації, орієнтація на потреби клієнтів та соціальна відповідальність.

Останній критерій відіграв особливу роль у виборі лауреатів, адже в умовах війни компанії, які активно допомагають суспільству, стають ключовими драйверами змін. Moneyveo реалізує програму HelpByMoneyveo, що включає допомогу військовим, ветеранам, дітям-сиротам і хворим дітям, підтримку освітніх проєктів, співпрацю з благодійними фондами та медичними установами. Окрім того, програма сприяє розвитку волонтерської діяльності серед співробітників Moneyveo, залучаючи їх до соціально значущих ініціатив.

Оцінка керівників фокусувалася на їхній здатності ефективно управляти змінами, особливо в умовах війни, що відіграло важливу роль у визнанні лідерства Сергія Сінченка.

"Основним фактором успіху у нашому сегменті є здатність швидко адаптуватися до постійних змін. В період економічної турбулентності ми зосереджуємося на забезпеченні стабільності для наших клієнтів, зокрема через інноваційні цифрові рішення, які дозволяють нам ефективно працювати та надавати доступні фінансові послуги навіть в умовах кризи. Важливою складовою є також довіра клієнтів та партнерів, яку ми здобуваємо завдяки прозорості нашої діяльності та соціальній відповідальності", – підкреслив Сергій Сінченко.

Конкурс "ТопФінанс-2025" не просто відзначив досягнення лідерів галузі, а й показав, що фінансовий сектор України готовий до змін та розвитку навіть у складні часи. Компанії, які отримали визнання, продовжуватимуть задавати тренди та вдосконалювати галузь.
 

Теги: #moneyveo #сергій_сінченко #топфінанс_2025 #helpbymoneyveo

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