Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
21:36 18.02.2025

Forbes Woman 2025: трансформація жіночого лідерства

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20 лютого в Києві відбудеться унікальна подія — Forbes Woman 2025, яка збере разом видатних підприємиць, лідерок думок, бізнесменів і експертів для обговорення майбутнього жіночого лідерства. Це буде простір натхнення, обміну досвідом та створення нових можливостей.

Місія власниці: досвід тих, хто творить бізнес

Форум відкриється розмовою з жінками, які самі створили свої компанії, вклали у них душу та пройшли крізь виклики. Катерина Зубарєва (Sleeper), Лідія Білас (MRIYDIY) і Ольга Копилова («Чорноморка») розкажуть про свої перші кроки в бізнесі, сумніви, перемоги та уроки, що допомогли їм досягти успіху. Їхній діалог допоможе зрозуміти, як віднайти свою нішу та не боятися рухатися вперед. Модераторка Юлія Плієва (Apple Consulting) спрямовуватиме розмову, розкриваючи секрети їхньої стратегії.

Одним із найяскравіших моментів стане виступ Юлії Кірьянової, екс-СЕО Смарт-Холдингу. Вона поділиться історією про свій шлях у великому бізнесі, злети та виклики, що стали для неї ключовими уроками.

Баланс між материнством і керівництвом

Чи можливо бути одночасно люблячою мамою та успішною керівницею? Марина Павлюк (Glovo) і Наталія Бойко (радниця прем’єр-міністра України) розкажуть, як їм вдається поєднувати амбітну кар’єру з родинними обов’язками. Вони поділяться власними лайфхаками, розкриють, які компроміси їм довелося прийняти та що допомагає їм залишатися ефективними. Модераторкою стане Оксана Журовіч (OMD Optimum Media), яка спрямує розмову до практичних рішень.

Окрім цього, Марина та Сергій Авдєєви розкажуть про сімейний бізнес як про унікальну модель ведення справ, коли чоловік і жінка разом будують компанію, розподіляють обов’язки та долають труднощі.

Гендерна рівність та нові виклики

Якщо говорити про рівність, то варто дивитися на факти. Валерій Решетняк (robota.ua) презентує дані щодо gender pay gap в Україні, а Марія Єфросиніна та Тимур Хромаєв поділяться особистими історіями про те, як війна змінює гендерні ролі та створює нові виклики для чоловіків і жінок.

Одна з найбільш відвертих дискусій — «Ебаут. Про що не говорять чоловіки». Тут військові, підприємці та експерти медіа поділяться своїми роздумами про ментальне здоров’я, емоційну стійкість і суспільні очікування.

Жіноча експансія в бізнесі та нові виклики

Чому жіноче лідерство змінює бізнес? У цьому блоці Світлана Шарамок (JTI Україна), Анастасія Фролова (SoftServe), Наталія Савчук (ПриватБанк) обговорять, які трансформації переживає корпоративний сектор під впливом жінок на керівних посадах.

Також ми дізнаємося про унікальний кейс Анни та Станіслава Завертайло (Honey, «Завертайло»), які довели, що сімейний бізнес може бути не лише успішним, а й інноваційним.

Нетворкінг і підсумки

Форум завершиться мотиваційною розмовою «Бути лідеркою – бути собою» з Ренатою Дельпорте (SoftServe), яка розповість, як зберегти власну ідентичність у великому корпоративному світі.

Після офіційної частини гості зможуть поспілкуватися, знайти нових партнерів і обговорити потенційні проєкти під час нетворкінгу.

Forbes Woman 2025 — це не просто захід, а рух за нову еру жіночого лідерства.

 

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Теги: #лідерство #жінки #forbes_woman

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