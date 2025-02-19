Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:11 19.02.2025

Київстар сплатив понад 32,7 млрд грн податків з початку повномасштабної війни

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У 2024 році компанія «Київстар», провідний національний оператор електронних комунікацій, сплатила 12,3 млрд грн податків до державного бюджету України. Загальна сума сплачених податків за три роки повномасштабної війни перевищила 32,7 млрд грн, що підтверджує статус Київстар як одного з найбільших платників податків та інвесторів в економіку України.

«Відповідальний бізнес — це бізнес, який думає не лише про сьогодення, а й про майбутнє України. Кожна компанія, яка чесно виконує свої фінансові зобов’язання перед державою, фактично інвестує у свій майбутній розвиток, оскільки допомагає забезпечувати армію, підтримувати гуманітарні та соціальні ініціативи. Сумлінна сплата податків є вагомим внеском бізнесів у посилення стійкості України та її економіки», — коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Київстар залишається надійним партнером держави у забезпеченні стабільного зв'язку та розвитку цифрової інфраструктури країни. Компанія продовжує реалізацію масштабної інвестиційної програми обсягом 1 мільярд доларів США на період 2023-2027 років. Кошти спрямовуються на посилення енергетичної стійкості, розвиток технологій зв'язку, відбудову інфраструктури, розвиток цифрових послуг для споживачів тощо.

Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua  

Теги: #київстар

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