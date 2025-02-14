Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:28 14.02.2025

В Україні реалізовано близько 80 проєктів з модернізації житлових будинків у 2024 році

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Переважна більшість житлового фонду України – це будинки, зведені у період з 1950-х по 1990-ті роки, серед яких найпоширенішими є "сталінки", "хрущовки" та "брежнєвки". Ці будинки проектувалися з урахуванням потреб того часу, але десятиліття експлуатації без належного технічного обслуговування призвели до зношення всіх конструкцій. Сьогодні багато з них потребують негайних капітальних ремонтів: від оновлення покрівлі та фасадів до модернізації всіх внутрішньобудинкових систем.

Більшість таких будинків знаходяться в управлінні керуючих компаній, або ж їх мешканці об'єдналися в ОСББ. Проте навіть за умов раціонального розподілу коштів у мешканців часто бракує фінансів для великих проєктів реновації.

Цю проблему вдалося частково вирішити завдяки інвестиційній компанії "Євродім". Її модель співпраці полягає в тому, що компанія вкладає в ці будинки власні кошти, закуповує матеріали, виконує якісний ремонт у зазначені терміни, а мешканці поступово повертають надані інвестиції протягом наступних 9 місяців без додаткових комісій чи прихованих платежів.

За 2024 рік "Євродім" реалізувала 77 проєктів модернізації житлових будинків по всій Україні, інвестувавши понад 8 мільйонів гривень. Серед найбільш поширених видів робіт – ремонт покрівель та місць загального користування і вхідних груп, а також відновлення всіх внутрішньобудинкових систем водопостачання.

Водночас чималий попит був і на ремонти електромереж, заміну вікон і дверей, а також фасадні роботи. Такі звернення також не залишаються без уваги, адже кожен із цих напрямів має велике значення для енергоефективності та збереження будинків у належному стані.

«Цьогоріч ми спостерігаємо значне зростання кількості звернень від ОСББ та будинків, що перебувають в управлінні керуючих компаній. Проблема жахливого стану житлового фонду в Україні залишається вкрай актуальною, тим паче війна вносить свої корективи. Загалом наша компанія виконала понад 400 успішних проєктів по всій країні, що охоплюють як капітальні ремонти, так і модернізаційні роботи. Ми активно співпрацюємо з Фондом енергоефективності, і це дозволяє нам спільно виконувати масштабні проєкти. Наш пріоритет – допомогти українцям зробити їх житло безпечним, комфортним та енергоефективним», – зазначила Людмила Ісмайлова, директор інвестиційної компанії «Євродім».

Найбільше проєктів із реновації житлового фонду цьогоріч вдалось виконати у Запоріжжі, Луцьку, Сумах, Житомирі та Рівному.

Загалом, всі ремонти багатоквартирних будинків в 11 обласних центрах України демонструють, що комплексна модернізація житлового фонду – це не лише технічне завдання, а й соціальна місія. Кожен реалізований проєкт – це крок до підвищення якості життя українців, зменшення витрат на утримання будинків та створення більш енергоефективного середовища.

Якщо ваш будинок також потребує оновлення, фахівці "Євродім" готові допомогти. Звертайтесь за телефоном +380 67 400 63 97, заповнюйте форму або залишайте заявку на нашому сайті https://eurodim.online/ . Разом ми зробимо ваше житло комфортним, безпечним та сучасним!

 

Теги: #житловий_фонд #євродім #модернізація

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