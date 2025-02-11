Київстар зміцнює свою експертизу у сфері хмарних технологій та кібербезпеки

Київстар отримав кілька статусів від партнерів Fortinet та Microsoft — міжнародних компаній, що постачають рішення у галузі кібербезпеки та хмарних технологій. Таке унікальне в Україні поєднання технологічних компетенцій дозволить Київстар надавати українському бізнесу комплексні цифрові рішення світового рівня.

Зокрема, Київстар здобув статус Fortinet Select Partner, а також підтвердив статуси Microsoft Solutions Partner у категоріях Data & AI, Digital & App Innovation, Infrastructure, Modern Work.

Статус Fortinet Select Partner підтверджує компетенції Київстар у сфері кібербезпеки. Завдяки цьому компанія може надавати клієнтам передові рішення для захисту мереж, даних та цифрових платформ на базі технологій Fortinet.

А статуси Microsoft Solutions Partner свідчать про те, що Київстар відповідає всім вимогам Microsoft щодо впровадження хмарних сервісів, рішень на основі штучного інтелекту та цифрових технологій для бізнесу.

Київстар – єдина компанія в Україні, що одночасно має таке поєднання компетенцій та підтверджених партнерських статусів від Fortinet та Microsoft. Це дозволяє оператору на практиці реалізовувати для бізнес-клієнтів комплексний підхід до впровадження гібридних та хмарних рішень і забезпечувати високий рівень кібербезпеки.

«Щоб отримати статуси Microsoft Solutions Partner та Fortinet Select Partner, ми напрацювали величезну експертизу і успішно реалізували проєкти у цих галузях. Ми прагнемо надавати українським компаніям найсучасніші технологічні рішення, які сприятимуть їхньому безпечному, ефективному та сталому зростанню», – зазначив Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар.

Після 2022 року український бізнес зіткнувся зі зростаючою потребою у хмарних рішеннях та засобах кібербезпеки. За даними Київстар, за два роки після початку повномасштабного вторгнення споживання хмарних сервісів Microsoft Azure в Україні зросло майже у 7 разів. А український ринок кібербезпеки зріс у чотири рази за останні вісім років і у 2024 році становив $138 млн. Прогнозується, що впродовж наступних п'яти років він зросте ще на 50% і досягне $209 млн.

Унікальне поєднання компетенцій Київстар у хмарних технологіях та кібербезпеці робить компанію надійним технологічним партнером для бізнесу в Україні.

Довідка про Київстар:

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua