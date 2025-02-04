Допомога дітям-сиротам загиблих Героїв об'єднує соціально-відповідальний бізнес

Перша зустріч щодо створення "Благодійної платформи соціально-відповідального бізнесу "Дітям Героїв" відбулась у Києві. Захід провели: Міністерство у справах ветеранів України, Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) та Авіакомпанія "Українські вертольоти". Участь взяли представники бізнесу з різних куточків України, а також Заступник Голови Київської обласної військової адміністрації.

У центрі уваги опинились діти-сироти загиблих захисників. Ці діти уже втратили обох батьків, а мінімум одного із них через агресію росіян. Завдяки "Благодійній платформі соціально-відповідального бізнесу "Дітям Героїв" у таких сиріт крім родичів, які ними опікуються, може з'явитися бізнес-опікун.

"Тут небайдужі люди. Нікому не треба розповідати, в якому стані зараз діти, у яких батьки загинули на фронті. Тут всі однодумці щодо допомоги дітям і щодо нашої країни. Тут присутні представники 28 компаній, які відповідально сплачують податки. Вони не вручають зарплати в конвертах, ховаючи гроші від нарахування військового збору. Таких називають білим бізнесом. Ми всі з вами однієї крові. Ми маємо бути об'єднані як ніколи. Ота посмішка дітей-сиріт загиблих Героїв, яка виникає після спілкування з благодійниками, після отриманої допомоги, вона багато значить. Щоб охопити всіх дітей потрібно дуже і дуже багато зробити. Але ця робота вже починається зараз. Я думаю, що нас багато і ми з нею справимось. Ми зі свого боку плануємо ще провести регіональні зустрічі", — сказав Володимир Ткаченко, Голова ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти".

Компанія уже опікується 18 дітьми круглими сиротами загиблих Героїв Київщини. Наразі щомісяця кожній дитині виділяють по 10 тис. грн на різні запити, а також організовують розваги, оздоровлення, походи в музеї. Це не єдиний напрямок благодійної діяльності, яким займається авіакомпанія. Для підтримки сімей загиблих захисників авіакомпанії виділили 35 млн грн. Для допомоги військовим на різні технічні засоби та обладнання авіакомпанія "Українські вертольоти" витратила 167 млн грн. А загальна сума усієї благодійної допомоги від початку повномасштабного вторгнення за всіма напрямками — 228 млн грн.

Тому на зустрічі керівництво авіакомпанії поділилось своїми думками та досвідом, як саме вони організовують благодійну діяльність без операційних витрат, адже не мають свого фонду. Не секрет, що благодійні фонди можуть витрачати певні кошти на свої поточні витрати. Але досвід авіакомпанії показує, що це не єдиний можливий спосіб допомагати.

"Це про візію, про майбутнє. Від того, як ми попіклуємось сьогодні про дітей, залежить та кон'юнктура і те бачення України, яка вона буде в майбутньому. Тому наш святий обов'язок — докласти всіх зусиль. Я радий, що бізнес дійсно працює не тільки відповідально — вбілу, а й готовий підставляти плече там, де держава не має ресурсу — підтримати діточок наших Героїв. Перед сьогоднішнім заходом ми аналізували кількість круглих сиріт наших полеглих Героїв, то це сотні дітей. Разом з цим я скажу, що тих дітей, де є один із батьків, а інший загинув, захищаючи Україну, їх є тисячі. І всі вони потребують підтримки в кожній з областей. І варто фокусуватися особливо на віддалені населені пункти. Щиро дякую присутнім і прошу підтримати кожну дитину наших захисників", — сказав Руслан Приходько, заступник Міністра у справах ветеранів України.

Про що домовились на першій зустрічі?

За результатами зустрічі починаються координаційні дії компаній-учасників, організаційного комітету "Благодійної платформи соціально-відповідального бізнесу "Дітям Героїв", Міністерства у справах ветеранів, структурних підрозділів у справах допомоги ветеранам та сім'ям загиблих в обласних адміністраціях. Ті компанії, які готові здійснювати регулярну допомогу дітям круглим сиротам воїнів Сил оборони України, повідомляють, скількома дітьми, де і як саме готові опікуватись.

"Діти, які втратили батьків, захищаючи нашу країну, не повинні залишитися наодинці зі своїм горем. Це наша спільна відповідальність — підтримати їх, дати їм турботу, можливості для розвитку та відчуття, що вони не самі. Для них важливо отримати не просто подарунок, а важливо отримати увагу. І "Українські вертольоти" готові взяти на себе організаційні питання щодо налагодження повноцінної роботи благодійної платформи та комунікації з бізнесом. Разом ми зможемо зробити більше", — додала директор з комунікацій авіакомпанії "Українські вертольоти" Леся Червінська.

Авіакомпанія "Українські вертольоти" заявила, що бере під своє крило крім дітей-сиріт з Київщини, ще 18 таких же круглих сиріт дітей захисників України зі столиці. Таким чином 36 дівчат та хлопців з Києва та області отримуватимуть матеріальну підтримку.

"Я вдячний за цю ініціативу і радий, що відгукнулось 12 компаній, які входять до Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати. Ми визначимо відповідальну особу, яка буде вести напрямок благодійної діяльності бізнесу. Я б хотів, щоб ми системно щоквартально зустрічались і підбивали підсумки. Щоб це не було одноразовою акцією. Ми також беремо на себе обов'язки поширити інформацію про "Благодійну платформу "Дітям Героїв", — сказав Володимир Щелкунов, Президент Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine).

Долучайтесь до "Благодійної платформи соціально-відповідального бізнесу "Дітям Героїв". Звертатись можна до Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine), Міністерства у справах ветеранів України або авіакомпанії "Українські вертольоти".