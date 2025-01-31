Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:30 31.01.2025

"Епіцентр" та "Вухастик" відкрили першу в Україні антистрес-кімнату з м'якими зайцями

2 хв читати
"Епіцентр" та "Вухастик" відкрили першу в Україні антистрес-кімнату з м'якими зайцями

В "Епіцентрі" на Полярній у Києві діє перша в Україні зона для емоційного відновлення українців "Вухастики-Пухнастики". 

"Епіцентр" разом з партнером проєкту - брендом "Вухастик" - облаштували антистрес-зону, яка буде доступна абсолютно всім. Відвідувачі зможуть пірнути в ванну з пухнастими зайцями зі штучного хутра, які надзвичайно приємні на дотик. А також полежати на найбільших в Україні іграшкових зайцях, постояти під заячим дощем та зробити селфі на сходах в оточенні пухнастиків. 

У компаніях пояснюють, що тактильний контакт з мʼяким хутром, на думку психологів, розслабляє людину, знижує рівень кортизолу та дарує відчуття захищеності. Проєкт спрямований на підтримку психологічного здоров’я українців у непростих умовах повномасштабної війни. 

"Тактильний контакт - це потужний інструмент для зниження стресу та покращення психоемоційного стану. Це допомагає активувати вироблення "гормонів щастя" – окситоцину, серотоніну та ендорфінів. Знижує рівень тривоги, заспокоює та підвищують емоційний комфорт, а також дозволяє нам відчувати себе потрібними й у безпеці навіть у найважчі моменти життя", - зазначає психологиня, засновниця психологічного центру "Далі" Валерія Кваша.

Проєкт "Вухастики-Пухнастики" є логічним продовженням ініціативи "Антистрес хаб", започаткованої "Епіцентром" у 2023 році. В рамках цього хабу проходили лекції з подолання стресу, тренінги та консультації з психологами, які допомагали адаптуватися до викликів воєнного часу. Нова зона обіймів стане частиною масштабної програми підтримки, яку "Епіцентр" планує впроваджувати по всій країні для створення безпечних просторів емоційного відновлення.

Відвідувачі можуть обрати наступну локацію "Вухастиків-Пухнастиків" поруч зі своїм домом. Для цього потрібно зробити фото в антистрес-зоні на Полярній у Києві, опублікувати його у свої соцмережі, відмітивши сторінку "Епіцентру" та вказавши бажану локацію (місто чи район).

 

Теги: #епіцентр #антистрес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:35 29.04.2025
Мережа "Епіцентр" відновила роботу після хакерської атаки

Мережа "Епіцентр" відновила роботу після хакерської атаки

11:28 28.04.2025
"Епіцентр" повідомив про технічний збій

"Епіцентр" повідомив про технічний збій

11:59 24.04.2025
Епіцентр запустив “пухнастий” стікер-пак для спілкування з клієнтами

Епіцентр запустив “пухнастий” стікер-пак для спілкування з клієнтами

09:49 16.04.2025
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з "пухнастими" консультантами

Епіцентр запустив віртуальний сервіс з "пухнастими" консультантами

13:45 10.04.2025
Епіцентр передав на переробку ще 21,9 т батарейок

Епіцентр передав на переробку ще 21,9 т батарейок

12:02 03.04.2025
"Епіцентр" відкриває Epiland з найбільшим в Україні VR-парком

"Епіцентр" відкриває Epiland з найбільшим в Україні VR-парком

12:36 31.03.2025
Частка постійних відвідувачів сімейного парку розваг Epiland сягнула 20%

Частка постійних відвідувачів сімейного парку розваг Epiland сягнула 20%

11:25 17.03.2025
Оцінка збитків ГК "Епіцентр" внаслідок військової агресії перевищує $1 млрд

Оцінка збитків ГК "Епіцентр" внаслідок військової агресії перевищує $1 млрд

16:12 12.03.2025
Життя без меж: в Епіцентрі відбувся унікальний захід із спортивного протезування для військових

Життя без меж: в Епіцентрі відбувся унікальний захід із спортивного протезування для військових

12:03 20.02.2025
"Епіцентр" відкриє другу чергу ТРЦ у Чабанах навесні

"Епіцентр" відкриє другу чергу ТРЦ у Чабанах навесні

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

UKRAINIAN GASTRO SHOW: «СПАДЩИНА МАЙБУТНЬОГО» – головна подія про нову українську кухню

Digital Realty та Schneider Electric створюють новий цифровий шлюз для Південної Європи

Травень на автодрайві: ОТП БАНК став партнером фестивалю KYIV CAR FEST

Понад 6,5 мільйонів абонентів активно користуються VoLTE від Київстар

Про 17-й щорічний Київський Безпековий Форум "UA: єднаймося знову, щоб подолати світового агресора"

IV Український будівельний конгрес 2025: архітектура майбутнього та нові правила гри

"Столичний стандарт якості": конкурс для найкращих виробників Києва

Заява АТ "Київмедпрепарат" та АТ "Галичфарм" у відповідь на інформацію, поширену ТОВ "Скай-Девелопмент"

Прокуратура проти енергонезалежності України: чи заблокують безпідставні претензії прокурорів державну програму балансування енергосистеми

Alliance Novobud третій рік поспіль здобує звання BUSINESS OF THE YEAR за версією Ukrainian Business Award

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА