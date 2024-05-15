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13:27 15.05.2024

Дві третини українців підтримують довгострокове збільшення фінансування безпеки та оборони - соцопитування

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Дві третини українців підтримують довгострокове збільшення фінансування безпеки та оборони - соцопитування

Більшість українців позитивно ставиться до можливості зміни на довгостроковий період пріоритетів державного бюджету на користь посилення сектору безпеки та оборони: Збройних сил, інших силових відомств, оборонної промисловості, свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного 21-27 березня Центром Разумкова та представленого на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

На відповідне запитання ствердну відповідь дали понад 67% опитаних, негативну - 7%, нейтральну - 16%.

При цьому на запитання, "як Ви ставитеся до можливості зміни на довгостроковий період бюджетних пріоритетів у Вашій громаді на користь збільшення видатків на безпеку", майже 64% дали позитивну відповідь, 9% - негативну і 17% - нейтральну.

На запитання, "чи погодитеся Ви на такі зміни, якщо вони негативно вплинуть на Ваш особистий/сімейний бюджет", майже 50% відповіли ствердно, 29% - негативно, 22% вагалися з відповіддю.

"Такі відповіді на перші три запитання свідчать про таке: у суспільстві склалися розуміння та запит на політику зміцнення безпеки на рівні держави та громад; для забезпечення підтримки реалізації такої політики потрібен пошук балансу між видатками на безпеку та забезпечення добробуту громадян", - зазначають у Центрі Разумкова.

На запитання, чи вважають вони доцільними видатки громад на утримання добровільних формувань (сприяння територіальній обороні, пожежних, аварійно-рятувальних команд) у воєнний час, майже 80% опитаних відповіли ствердно (негативно лише приблизно 10%). Водночас видатки громад на утримання добровільних формувань у мирний час назвали доцільними 54% опитаних, а 29% недоцільними.

Більш позитивне ставлення до утримання в мирний час добровільних формувань цивільного захисту: 63% вважають такі видатки доцільними, 22% - ні. "Це пов'язано з великим попитом на послуги рятувальних служб та їх внеском під час ліквідації пожеж, наслідків стихійного лиха тощо", - наголошується в пресрелізі.

Опитування проводили серед 2 020 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України, де не тривають бойові дії, за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового добору на перших етапах формування вибірки та квотного методу добору респондентів на завершальному етапі. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Теги: #фінансування #оборона #разумков_центр #центр_разумкова #мілітаризація

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