Опитування: 90% українців не готові взаємодіяти з жителями РФ

Київ. 27 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Абсолютна більшість українців (90%) не готова співпрацювати і взаємодіяти з жителями Російської Федерації, свідчать дані соціологічного дослідження групи "Рейтинг", презентація якого відбулася в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Згідно з дослідженням, 71% опитаних висловився про те, що однозначно не готовий, 19% - що скоріше ні. Водночас 7% відповіли ствердно на відповідне запитання дослідження (3% українців - однозначно за взаємодію з жителями РФ). При цьому з росіянами, які проживають в Україні, готові взаємодіяти дещо менше ніж половина респондентів (47%), а не готові - 49%. Також, згідно з опитуванням, з жителями Білорусі готові співпрацювати 22% українців, а про неготовність до цього висловилися 73% (однозначно ні - 47%).

Понад 60% українців не готові взаємодіяти з жителями так званих ДНР/ЛНР (30% - готові до цього).

Водночас 99% респондентів готові взаємодіяти та співпрацювати з україномовними українцями, 92% - із жителями Європейського Союзу, 89% - із переселенцями, що переїхали до інших населених пунктів, 87% - з українцями, які опинилися в окупації після 24 лютого 2022 року, 80% - із громадянами України, які виїхали за кордон.

Окрім того, 68% опитаних готові комунікувати з російськомовними співгромадянами (31% - не готові) і 57% - з жителями тимчасово окупованого Криму (35% - протилежної думки).

Соціологічна група "Рейтинг" 6-11 червня 2023 року провела дослідження "Стійкість під час війни та у поствоєнний період: на що опираються українці". Методом CATI (телефонні інтерв'ю) було опитано 1 200 респондентів серед населення України від 18 років на всій території, за винятком тимчасово окупованих Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%. Опитування проведено на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості.