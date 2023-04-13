Пресконференції

18:43 13.04.2023

Українські архітектори представлять на Венеційській бієнале 2023 проєкт "Українська ДНК"

3 хв читати

Архітектурна палата Національної спілки архітекторів України (НСАУ) та Асоціація Design4Ukraine презентують на Венеціанській бієнале 2023 спільний проєкт "Українська ДНК - DNA UCRAINO", що експонуватиметься у Венеції з 18 травня до 20 червня.

"Цей мистецько-дослідницький архітектурний проєкт - спроба проявити нашу ідентичність, для кожного зокрема і для світу загалом. З 2014 року Україна не була представлена на архітектурній бієнале. Сьогодні ми маємо це змінити", - сказала кураторка проєкту "Українська ДНК", заступниця голови Архітектурної палати НСАУ, архітекторка Анна Кирій на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Менеджером проєкту став італійський маркетинг-експерт Роберто Б'янконі, кураторами, окрім Кирій, є амбасадор Design4Ukraine у Швейцарії, дослідниця дизайну, мистецтва і ремесел Анастасія Білецька, амбасадор Design4Ukraine в Італії, художник-кераміст Анна Манако, доктор філософії у галузі архітектури, членкиня НСАУ Ольга Нешта, співвласниця і директорка Maino Design Ukraine Сана Моро, президент італійської асоціації Scuola Permanente dell'Abitar Едоардо Мілезі та президент Design4Ukraine Ярослав Белінський.

"Дуже важливо, щоб у майбутній відбудові України брали участь наші українські архітектори, які працювали б разом із європейською професійною спільнотою. Проєкт, який ми готуємо для бієнале, має створити лабораторію, де відбуватиметься прямий діалог між спеціалістами різних країн, із чесними та прозорими правилами для ефективної допомоги Україні", - прокоментувала кураторка проєкту Анна Манако.

Проєкт буде розміщений на острові Джудекка, у залі монастиря Сан Косма і Даміано. Приміщення надане завдяки асоціації Scuola Permanente dell'Abitare архітектора Едоардо Мілезі та фонду Bevilacqua La Masa.

Проєкт "Українська ДНК - DNA UCRAINO" на бієнале включатиме три інсталяції: серію витинанок "Мереживо століть" Дарії Альошкіної, роботи з кореневища пшениці "Ризома" Діани Біліченко та серію графічних піктограм "Зустріч. Поза часом" Орнелли Остапенко.

Частиною проєкту також стане діалоговий лекторій і капсула часу, що міститиме фільм, змонтований із відеозвернень українських архітекторів.

"Ми хочемо зібрати якомога більше ваших історій та звернень до світу. Особливо звернень від архітекторів, які зараз на фронті захищають нас усіх у лавах ЗСУ. Ми повертаємо собі свій голос, свою історію, своє минуле і майбутнє надвисокою ціною. Ми запрошуємо вас стати частиною спільного проєкту і говорити зі світом. Бо нам є що сказати", - зазначила Кирій.

Кураторка проєкту Ольга Нешта також висловила сподівання на синхронізацію комунікації з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, яке 12 квітня повідомило про свою участь у бієнале.

"Тема цьогорічної бієнале - Лабораторія майбутнього, а наразі неможливо уявити таку дискусію без України. І було б дуже добре, якщо всі українські проєкти матимуть синхронізовану комунікацію. Національний павільйон і низові ініціативи на міжнародній платформі разом матимуть можливість дати багатовимірність - показати та розказати світовій спільноті про українську архітектуру, про наших архітекторів та знайти міжнародних партнерів для відбудови країни в майбутньому", - вважає вона.

Форма для відеозвернень: https://docs.google.com/forms/d/1lmlpriKRIDJ_PHI32qne4gXPMUFNX9dMJ_jJaewH41k

Теги: #венеція #бієнале #проєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:04 06.04.2023
Український проєкт Before the Future візьме участь у Венеційській бієнале архітектури-2023 (уточнено)

Український проєкт Before the Future візьме участь у Венеційській бієнале архітектури-2023 (уточнено)

13:50 31.03.2023
18 муніципалітетів проєкту "Мери за економічне зростання" в Україні та Молдові отримають допомогу в рамках грантової програми ЄС

18 муніципалітетів проєкту "Мери за економічне зростання" в Україні та Молдові отримають допомогу в рамках грантової програми ЄС

15:43 29.03.2023
Уряд України готує старт пілотних проєктів із комплексного відновлення населених пунктів на деокупованих територіях - Шмигаль

Уряд України готує старт пілотних проєктів із комплексного відновлення населених пунктів на деокупованих територіях - Шмигаль

14:57 27.03.2023
Комісаром українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале 2023 року призначено голову Держагентства розвитку туризму

Комісаром українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале 2023 року призначено голову Держагентства розвитку туризму

11:56 23.03.2023
Шурма анонсує створену з BlackRock, JPMorgan і McKinsey концепцію проєктного фінансування

Шурма анонсує створену з BlackRock, JPMorgan і McKinsey концепцію проєктного фінансування

09:01 23.03.2023
Запуск першої у світі 3D-друкованої ракети компанії Relativity Space закінчився невдачею

Запуск першої у світі 3D-друкованої ракети компанії Relativity Space закінчився невдачею

11:40 20.03.2023
Фармкомпанія Acino передала проєкту "Мобільні шпиталі для перемоги" ліки на 150 тис. грн

Фармкомпанія Acino передала проєкту "Мобільні шпиталі для перемоги" ліки на 150 тис. грн

20:15 09.03.2023
Білий дім запитує $842 млрд на оборону в бюджеті на 2024 фінансовий рік

Білий дім запитує $842 млрд на оборону в бюджеті на 2024 фінансовий рік

19:28 23.02.2023
Генасамблея ООН проголосує за проєкт резолюції, який вимагає негайного виведення російських військ із території України

Генасамблея ООН проголосує за проєкт резолюції, який вимагає негайного виведення російських військ із території України

14:24 16.02.2023
У Києві презентували проєкт "Серце Азовсталі" на підтримку захисників Маріуполя

У Києві презентували проєкт "Серце Азовсталі" на підтримку захисників Маріуполя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Німецький фонд "зелених" інвестицій для України може розпочати роботу вже цього року - директор Global 100% RE Ukraine

В Україні можуть запустити низку пілотів зі створення енергонезалежних громад - голова платформи Global 100% RE Ukraine

Мінфін та Міненерго не створили умови для експорту біометану - голова Біоенергетичної асоціації

Україна у 2022 році скоротила площі під виноградниками на 23,3% - "Укрсадвинпром"

Україні потрібна державна програма розвитку виноробства - Рікардо Нуньєс

Повернення до Міжнародної організації вина прискорить визнання та просування українського вина у світі - Укрсадвинпром

Федерація гирьового спорту України наполягає на виконанні судових рішень Міністерством молоді та спорту України

Половина українців, які виїхали після початку вторгнення РФ, вирішила не повертатися до України з причин безпеки - опитування

Науковці закликають енергетиків відмовитися від будівництва Канівської ГАЕС на користь збереження унікального археологічного комплексу

Генпрокуратура розслідує 11 скоєних від початку війни випадків екоциду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА