Лише 11% українців, які переїхали після повномасштабного вторгнення, не мають наміру повертатися додому, половина чекає на закінчення війни – соцопитування

Київ. 15 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Кожен шостий (16%) українець змінив місце проживання після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, 12% - виїхали, але вже повернулися додому, а 72% не змінювали свого місця проживання, свідчать результати опитування "Правовий захист постраждалих від воєнних злочинів Росії", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" на території України 23-26 грудня.

З-поміж тих, хто переїхав, половина планує повертатися додому тільки після закінчення війни. 10% планують повернення найближчим часом, 23% – ще чекають, 11% – не планують повертатися додому.

Серед жителів територій, близьких до бойових дій (південний схід), дві третіх на сьогодні проживають поза своїми домівками, зазначено в результатах соцопитування.

Переважна більшість опитаних (87%) не змінювала місця проживання через обстріли інфраструктури, 8% - поїхали та проживають поза домом з цієї причини, 5% - виїхали і вже повернулися.

Під час дослідження було опитано 2 тисячі респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних областях методом CATI на підставі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка репрезентативності з імовірністю 0,95% не перевищує 2,2%.

Проєкт реалізує ГО "Українська правова консультативна група" у рамках проєкту "Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства", що впроваджується Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину (ІСАР) "Єднання" за фінансової підтримки Європейського Союзу.