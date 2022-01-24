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15:10 24.01.2022

Майже половина опитаних українців сприймають накопичення російських військ на кордоні як реальну загрозу вторгнення - КМІС

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Київ. 24 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - 48,1% українців сприймають накопичення російських військ на кордоні як реальну загрозу вторгнення на територію України взимку-навесні 2022 року, свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 20-21 січня 2012 року.

При цьому 39,1% респондентів вважають, що загрози вторгнення немає, 12,8% важко відповісти.

Водночас у період із 13 до 16 грудня 2021 року відсоток респондентів, які сприймають зосередження російських військ на українських кордонах як загрозу вторгнення становив 49,2%, негативно відповіли 41,4%, важко було відповісти 9,5%.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо дипломатичних та оборонних зусиль докладає українська влада для запобігання повномасштабному російському вторгненню, 56,5% респондентів відповіли негативно, 29,2% позитивно і 14,3% важко було відповісти.

При цьому 53,1% опитаних вважають, що у разі повномасштабного російського вторгнення президент України Володимир Зеленський не зможе ефективно спрацювати як верховний головнокомандувач та організувати оборону країни. 31,9% висловили впевненість, що він буде здатний, 15,1% важко відповісти.

Опитування проводилося методом телефонного інтерв'ю на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей серед 1205 респондентів. Максимальна похибка вибірки не перевищує 3,4%.

Теги: #вторгнення #росія
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