Інтерфакс-Україна
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11:17 06.02.2025

В України є потенціал до мобілізації від 300 до 800 тисяч добровольців – дослідження

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В України є потенціал до мобілізації від 300 до 800 тисяч добровольців – дослідження

Впровадження системи часткової військової служби може забезпечити залучення від 300 до 800 тисяч добровольців, свідчать результати комплексного дослідження мобілізаційного потенціалу України та реформи системи мобілізації в Україні, представлені дослідницько-аналітичною групою InfoLight.UA спільно з експертами Українського безпекового клубу в пресцентрі "Інтерфакс-Україна" в четвер, 6 січня.

"Наше дослідження показує, що 34.2% українців готові добровільно мобілізуватися за умови впровадження моделі часткової військової служби. З них 7.8% респондентів зазначили, що 'обов'язково мобілізувалися б', а 26.4% відповіли, що 'швидше мобілізувалися б'", – повідомив засновник Active Group Андрій Єременко.

Модель часткової військової служби передбачає, військовослужбовці проводитимуть в силах оборони 25-30% свого часу, а решту – в цивільному житті. Наприклад, 2-3 місяці служби змінюватимуться 6 місяцями цивільного життя. Це дозволить зберегти економічну активність громадян та забезпечити регулярну ротацію військ.

"Маємо негативний зворотний зв'язок між складністю військової служби і мобілізацією - що складніша служба, то складніше знайти людей, готових добровільно мобілізуватися. З наявним підходом примусової мобілізації розірвати цей негативний зворотний зв'язок неможливо", – пояснив Ph.D з прикладної математики Олександр Іванов, автор математичної моделі реформи.

За його словами, модель демонструє, що при існуючій системі оптимальною стратегією для громадян є ухилення від служби. Натомість запропонована реформа створює умови, за яких добровільна мобілізація стає вигідною для обох сторін.

"Ми бачимо колапс державного управління у цій сфері. Водночас запропонована реформа може не лише вирішити проблему комплектації війська, але й знизити соціальну напругу", – наголосив експерт.

Дослідження включало масове опитування 1200 респондентів через онлайн-панель SunFlower Sociology, глибинні інтерв'ю зі 100 військовозобов'язаними, математичне моделювання на основі теорії ігор та аналіз міжнародного досвіду.

"Важливо розуміти, що це не просто статистика. Глибинні інтерв'ю показують – люди готові захищати країну, але потребують чітких правил гри та можливості поєднувати службу з цивільним життям. Часткова військова служба може стати тим суспільним договором, якого зараз так не вистачає", – зазначив керівник InfoLight.UA Юрій Гончаренко.

За оцінками експертів, впровадження реформи дозволить забезпечити регулярну ротацію військ, зберегти економічну активність мобілізованих, знизити соціальну напругу та створити надійний резерв для оборони країни

Відзначається, що для переведення більшості сил оборони на часткову мобілізацію можна буде залучити близько 3 мільйонів громадян.

"Це амбітне завдання, але воно відповідає на виклик з боку росії щодо готовності до довгої війни та швидше за все унеможливить нові атаки на Україну у випадку укладення перемир'я", – зазначає експерт.

Впровадження реформи пропонується почати з пілотного проєкту в 1-2 бригадах для відпрацювання механізмів та налагодження процесів. Це особливо актуально в умовах поточного колапсу державного управління у сфері мобілізації та загрозливої хаотизації процесів.

Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA створена в травні 2022 року як волонтерська ініціатива. З жовтня того ж року отримала інституційну підтримку Фонду Ганнса Зайделя в Україні. Група співпрацює з Силами безпеки та оборони України, має кілька відзнак. В роботі використовуються найбільш сучасні інструменти та методики, включаючи штучний інтелект для відстеження зловмисних наративів. З листопада 2024 року експерти команди є учасниками Українського безпекового клубу. Презентоване дослідження проведено за його організаційної підтримки.

Теги: #мобілізація #потенціал

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