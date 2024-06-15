Політика

19:51 15.06.2024

Гарріс Зеленському: Сполучені Штати поділяють ваше бачення закінчення цієї війни та припинення страждань українського народу

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Гарріс Зеленському: Сполучені Штати поділяють ваше бачення закінчення цієї війни та припинення страждань українського народу

Світова спільнота не може змиритися з неспровокованим нападом однієї країни на іншу, як це зробила Росія, оскільки це стане поштовхом для інших агресорів і призведе до потенційної загарбницької війни та хаосу, а не до порядку і стабільності, сказала віцепрезидент США Камала Гарріс.

"Агресія Росії - це не тільки напад на життя і свободу народу України. Це не лише атака на глобальну продовольчу безпеку та енергопостачання. Агресія Росії також є атакою на міжнародні правила і норми, а також на принципи, закладені в Статуті ООН", - сказала вона на першому пленарному засіданні в рамках Глобального саміту миру.

Гарріс зазначила, що Росія, незважаючи на те, що є постійним членом Ради безпеки ООН, протягом майже двох із половиною років зухвало порушувала основні принципи цієї хартії. "Якщо світ не зможе відреагувати, коли агресор вторгається на територію свого сусіда, інші агресори, безсумнівно, стануть сміливіші", - заявила вона.

"Це веде до потенційної загарбницької війни та хаосу, а не до порядку і стабільності, що загрожує всім країнам. Президент Джо Байден і я продовжимо підтримувати Україну та продовжимо нав'язувати Росії витрати, і ми продовжимо працювати над досягненням справедливого і міцного миру, ґрунтованого на принципах Статуту Організації Об'єднаних Націй і волі народу України", - заявила Гарріс.

Звертаючись до президента України Володимира Зеленського, Гарріс заявила: "Сполучені Штати поділяють ваше бачення закінчення цієї війни та припинення страждань українського народу. І давайте тоді всі візьмемо на себе зобов'язання повернути безневинних дітей, викрадених Росією, до їхніх домівок. Давайте також погодимося, що практична користь від роботи цього мирного саміту полягає в підвищенні глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, й не дозволимо нічому вирішуватися без України".

При цьому Гарріс нагадала про останню заяву Володимира Путіна. "Він не закликає до переговорів. Він закликає до капітуляції. Америка підтримує Україну не через благодійність, а тому, що це відповідає нашим стратегічним інтересам".

Вона також зазначила, що США підтримують делегації понад 90 країн, які також стратегічно зацікавлені у справедливому мирі в Україні. "Серед нас, без сумніву, існують різноманітні погляди на багато глобальних проблем і можливостей, з якими ми стикаємося. Ми не завжди погоджуємося. Однак щодо неспровокованої та невиправданої війни Путіна проти України, то для мене та президента Джо Байдена існує єдність і солідарність у підтримці міжнародних норм і правил. Одним із наших визначальних завдань є підтримання базованого на міжнародних правилах порядку... І, безсумнівно, це має бути пріоритетом", - сказала Гарріс на завершення свого виступу.

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Теги: #гарріс #саміт

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