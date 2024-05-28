Політика

14:09 28.05.2024

Іспанія визнає державу Палестина в кордонах 1967 року - ЗМІ

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Уряд Іспанії у вівторок висловився за визнання держави Палестина в межах 1967 року, повідомляє іспанський телеканал RTVE.

"Іспанія приєднається до понад 140 країн, які вже визнали Палестину як державу. Це історичне рішення, єдина мета якого - сприяти досягненню миру між ізраїльтянами і палестинцями", - заявив на пресконференції за підсумками засідання уряду прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Трансляцію пресконференції вів іспанський телеканал RTVE.

Він зазначив, що "вона не спрямована проти будь-кого, й особливо Ізраїлю". За словами Санчеса, Мадрид визнає Палестину в межах 1967 року. Він уточнив, що сподівається на створення Палестини, що охоплюватиме Західний берег річки Йордан і Сектор Гази зі столицею в Східному Єрусалимі, керованою Палестинською національною адміністрацією.

Іспанія визнала Палестину разом з Ірландією і Норвегією, це породило серйозну політичну кризу у відносинах з Ізраїлем.

Після того як стало відомо про рішення цих трьох країн визнати незалежність палестинської держави, МЗС Ізраїлю оголосило про відкликання послів в Іспанії, Ірландії та Норвегії для консультацій і пригрозило цим країнам "серйозними наслідками". Послів цих країн викликали до МЗС Ізраїлю.

 

Теги: #палестина #іспанія

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