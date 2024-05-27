Політика

20:35 27.05.2024

На Парламентській асамблеї НАТО ми закликали країни Альянсу зняти обмеження на удари по цілям в Росії - Порошенко

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Петро Порошенко, який бере участь у Парламентській асамблеї НАТО в Софії, у коментарі журналістам повідомив, що Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по легітимним цілям у російській федерації. Порошенко наголосив, що на цьому наполягала українська делегація під час переговорів і це зафіксовано у Декларації, присвяченій Україні.

«Перше, що відбулося тут, в Софії – змінилася назва. І це не просто зміна назви, а це зміна сутності. Два роки я боровся за те, щоб змінити позицію наших партнерів по НАТО зі слів, що «ми будемо з Україною, скільки потрібно» на слова «до нашої перемоги». І на сьогоднішній день назва Декларації – «Підтримуємо Україну до перемоги». Це зміна філософії, це не просто слова, це дії, які будуть ухвалені на саміті НАТО», – зазначив п’ятий президент.

«Друга позиція, яка також була визначальною – і під час вчорашньої, і сьогоднішньої зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, якого я  знаю десять років, який є дуже великим другом України. Саме Столтенберг сформулював редакцію пункту в Декларації, присвяченій Україні в ПА НАТО, де було зазначено: Україна має право використовувати зброю, яка надається західними партнерами, для легітимних цілей на території рф», – сказав Порошенко.

«Ми заохочуємо членів НАТО зняти будь-які обмеження, сьогодні це було майже одноголосно проголосовано з пропозиції української делегації з урахуванням саме слів Столтенберга. І слова Генерального секретаря, безумовно, дозволили провести це так блискуче», – розповів Порошенко.

«Україна, по-перше, має право на самозахист. Україна є об’єктом агресії з боку рф. Що таке легітимні цілі? В той час, коли вона б’є по супермаркетах, по Епіцентру, по електростанціях? Ми говоримо, що в першу чергу ми будемо вражати аеродроми, ракетні пускові майданчики і накопичення військ на кордоні з Україною для подальшого вторгнення. Це – право і відповідальність ЗСУ. Додатково це мотивує надати Україні ракети з великим радіусом дії. Це означає, що як би не пересувала росія свої кораблі, свої літаки, ми будемо діставати їх і за 300, і за 400, і за 500, і за 1000 км. І дуже сподіваємося, що на саміті НАТО буде почуто потужний голос Парламентської асамблеї НАТО», – зазначив Порошенко.

«Вже задля цього варто було б битися, боротися, шукати підтримку. Саме тому Україна має бути присутня, ми маємо використовувати парламентський діалог, ми маємо використовувати парламентську дипломатію», – резюмує Петро Порошенко.

Теги: #па_нато #порошенко

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