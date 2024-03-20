Зеленський про черговий удар РФ по Харкову: Партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя

Президент України Володимир Зеленський на тлі чергових російських ударів по містах заявив, що держави-партнери мають системи ППО і ці системи повинні захищати життя українців.

"Наш Харків. Вже понад два роки Харків і область зазнають страшних російських ударів. Зруйновано ракетами Салтівку (район Харкова – ІФ-У), пошкоджено інші райони та вулиці міста. Зруйновано села та містечка в області. Сьогодні - черговий удар Росії по Харкову, ні на що не здатний вплинути, крім того, що Україна ще більш принципово і точно відповідатиме", - заявив президент у відеозверненні.

Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок російського удару, а також заявив, що кожному пораненому надається необхідна допомога.

"Але цього мало - все це мають усвідомлювати. Харкову потрібно достатньо систем ППО. Сумщині потрібна ППО. Чернігівщині та всім іншим нашим регіонам, які страждають від російського терору. Ці захисні системи є у партнерів. І партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя ", - наголосив він.

Як повідомлялося, внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову 5 людей загинули, 9 постраждали. Пізніше мер міста Юрій Терехов повідомив ще про 5 зниклих безвісти.