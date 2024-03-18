Боррель про EURO5 млрд військової допомоги: Ми продовжимо підтримувати Україну, чого це не коштувало б

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи рішення Ради ЄС затвердити виділення Україні 5 млрд євро військової допомоги, заявив, що ЄС продовжить підтримувати Україну в захисті від Росії, чого це не коштувало б.

"ЄС виконує свої зобов'язання. Фонд допомоги Україні перетворює наші слова на дії. За допомогою фонду ми продовжимо підтримувати Україну в захисті від агресивної війни Росії, чого це не коштувало б і скільки нам не знадобилося б", - наводить слова Борреля пресслужба Ради ЄС.

У Раді зазначили, що створений Фонд дасть змогу ЄС і далі підтримувати зростаючі потреби Збройних сил України через надання і летальної, і нелетальної військової техніки та навчання.

"Фонд прагнутиме максимізувати додану вартість ЄС із точки зору надання більшої та кращої оперативної підтримки Україні, доповнення двосторонніх зусиль країн-членів ЄС та зосередження уваги на збільшенні спільних закупівель у європейської та норвезької оборонної промисловості", - деталізують у Раді ЄС.

Окрім того, сьогодні Рада також ухвалила рішення поліпшити правила управління Фондом, щоб зробити його більш стійким та адаптувати до нових міжнародних обставин. "Покращені правила ґрунтуватимуться на добре функціонуючих національних структурах закупівель, а також на наявних рамкових контрактах, використовуючи і підходи провідних країн, і Європейського оборонного агентства, та включаючи спільні закупівлі необхідного оборонного обладнання в європейської оборонної промисловості й Норвегії, включно з малими й середніми підприємствами, забезпечуючи водночас гнучкість у ланцюжках постачань, що можуть включати операторів, які створені або мають виробничі потужності поза межами ЄС або Норвегії", - пояснюють у Раді ЄС.

Раніше високопоставлений чиновник ЄС, спілкуючись із журналістами на умовах анонімності, назвав три основні складові, на які буде виділено ці 5 млрд євро. "Перше - це продовження роботи військової допоміжної місії ЄС, друге - це продовження відшкодування витрат за постачання з власних запасів та односторонні закупівлі військового обладнання, яке доступне на ринку, і третє, найголовніше, - за постачання спільно закупленого у європейської плюс норвезької оборонної промисловості військового обладнання", - перерахував він.

Чиновник також озвучив конкретні суми, які підуть на фінансування цих складових. "0,5 млрд євро піде на військову допоміжну місію, 1 млрд євро - на спільні закупівлі в європейського військово-промислового комплексу і Норвегії та 3,5 млрд закриють інші постачання – постачання із запасів та односторонні закупівлі", - назвав він.

Раніше, 13 березня пропозицію виділити Україні 5 млрд євро військової допомоги в межах Європейського фонду миру схвалили посли країн-членів Європейського Союзу в межах засідання Комітету постійних представників.