Парламент Литви заявив про невизнання виборів президента РФ на окупованих територіях України - Кондратюк

Сеймас Литви ухвалив резолюцію про повну підтримку України в умовах повномасштабної війни з російським агресором, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Серед ключових позицій документа: невизнання російських президентських виборів на тимчасово окупованих територіях України та негайне повернення українських дітей, незаконно вивезених з України в РФ", - цитує Кондратюк пресслужба апарату Верховної Ради.

За словами Кондратюк, резолюція парламенту Литви також підтверджує продовження військової допомоги та підтримку членства України в НАТО. Крім цього, литовські депутати висловилися за використання заморожених активів Російської Федерації на користь України.

"Про ухвалення такої резолюції ми говорили і домовлялися з пані спікеркою (Вікторією Чміліте-Нільсен - ІФ-У) під час мого офіційного візиту до Литви. У мене були дуже змістовні робочі зустрічі з керівництвом парламенту, головою комітету у закордонних справах Жиґімантасом Павільонісом і депутатами Сеймасу. Їхнім результатом стало це рішення", - зазначила Кондратюк.

Як повідомлялося, Кондратюк відвідувала Литву з офіційним візитом 26-27 лютого.