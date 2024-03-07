15 міськрад обласних центрів України отримали найвищий бал за рівнем відкритості - Рух "Чесно"

Рух "Чесно" провів чергову хвилю дослідження відкритості міських рад в Україні, аналізуючи дані за 2023 рік. Критеріями оцінки стали 11 маркерних питань, серед яких наявність анонсів про проведення сесій і засідань комітетів, публікація порядків денних, проєктів рішень, протоколів і відеозаписів засідань.

"Наразі показники відкритості міських рад облцентрів є досить високими. Одразу 15 рад отримали найвищий бал за методологією Руху "Чесно". Якщо обов'язку публікувати документи та звіти про діяльність ради чітко дотримуються, то з доступом громадян до засідань є відмінності. Закономірно, зважаючи на обмеження воєнного стану, низка рад запровадила вимогу попередньої реєстрації та перевірки документів. Водночас низка рад, які наближені до лінії бойового зіткнення, проводять засідання в онлайн-режимі. Такий формат впливає і на правила доступу громадян до засідань", - зазначено у звіті за підсумками дослідження.

Найбільше зростання відкритості показала Полтавська міськрада.

"Під час попередніх хвиль моніторингу міська рада обіцяла надати відповідь після закінчення воєнного стану. Наразі ж Полтавська міськрада прозвітувала про відкриття всіх розділів", - зазначено в повідомленні.

Загалом наголошується, що цього року жодна рада не посилалася на право не надавати відповіді до завершення воєнного стану, як було під час проведення минулих хвиль дослідження.

Найнижчий бал відкритості у 2023 році отримала лише одна міськрада - Запорізька. Зазначено, що цей показник не покращується за останні два роки, що було зафіксовано в попередніх хвилях дослідження Руху "Чесно".

"Рада не публікує розпорядження про скликання сесії, порядок денний, проєкти рішень, протоколи та не транслює засідання", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що відкритість роботи Херсонської міськради в моніторингу не оцінювали, оскільки у відповідь на запит Руху "Чесно" рада повідомила, що з 24 лютого 2022 р. пленарні засідання сесій і постійних комісій не проводилися. Водночас рада надала посилання на матеріали про діяльність до початку повномасштабного вторгнення та тимчасової окупації Херсона.

Водночас, зазначають дослідники, якщо міськради покращують відкритість роботи, то в облрадах ситуація менш позитивна. Максимальний бал мають лише п'ять облрад — Вінницька, Волинська, Одеська, Тернопільська та Рівненська. Остання надала максимально вичерпну відповідь Руху "Чесно" та повідомила, що приділяє особливу увагу відкритості та співпраці з громадським сектором і мешканцями.

З іншого боку, під час цієї хвилі моніторингу Полтавська облрада вкотре відмовилася надати повну відповідь на запит, наголосивши, що такий тип запиту не відповідає вимогам закону "Про доступ до публічної інформації". Полтавська рада залишається єдиною, яка не надала даних жодного разу за три хвилі моніторингу Руху "Чесно".

Труднощі з оцінюванням рівня відкритості має і Запорізька облрада, адже за 2023 рік через відсутність кворуму депутатів не відбулося жодного її засідання. Рада надала посилання на засідання, що відбулися наприкінці 2022 року, проте оцінка відкритості ради у 2023 році на основі попередніх результатів роботи не підпадає під методологію Руху "Чесно".

Мінімальний бал відкритості ради у 2023 році має Київська облрада – 5 балів з 11 можливих. У відповіді на запит "Чесно" повідомили, що через атаку хакерів відбувається наповнення нового тимчасового сайту. Фактично дані за попередні періоди роботи були втрачені, тому нинішня оцінка є низькою.

Середні показники мають Чернівецька й Чернігівська ради. Остання, зокрема, повідомила, що після початку повномасштабного вторгнення призупинила публікацію розпоряджень мера та інших документів через можливі безпекові ризики для працівників ради та громадян. Такі обмеження можуть бути виправдані з огляду на близькість до кордону та постійні обстріли цих територій.

Водночас прогалини у відкритості роботи постійних комісій мають Чернівецька рада. Там Руху "Чесно" повідомили, що відеотрансляцій чи відеозаписів засідань рада не здійснює, адже їх транслюють запрошені на сесію місцеві телеканали.

8 балів з 11 можливих за рівнем відкритості мають Житомирська, Херсонська та Івано-Франківська ради.

"Порівняно з низькими показниками першого моніторингу відкритості 2022 року наразі переважна більшість місцевих рад в Україні значно покращила інформування. Тоді місцеві ради приховували свої рішення, прикриваючись війною та COVID. Наразі згадки про COVID взагалі відсутні, проте війна та обмеження воєнного стану залишаються актуальними. Тенденції підвищення відкритості є позитивними, проте навіть у роботі рад із високими показниками є прогалини. Найчастіше вони стосуються роботи постійних комісій. Зокрема, у радах відсутні анонси таких засідань, а порядок денний можна дізнатися лише з протоколу, тобто після засідання", - наголошується в дослідженні.