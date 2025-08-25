Інтерфакс-Україна
15:59 25.08.2025

Рада VIII та IX скликання не збирала по жодному рішенню понад 400 голосів – "Чесно"

Жодне рішення не зібрало понад 400 голосів парламентарів у Верховній Раді VIII та IX скликань, відзначається в результатах дослідження Руху "Чесно", опублікованих на їх офіційному сайті в понеділок.

"Частково це можна пояснити тим, що обидва ці скликання вимушені працювати у неповному складі — через неможливість провести вибори в округах окупованого Криму та частини Донеччини й Луганщини. Так, у 2019 році до Ради обрали лише 423 депутатів із 450, а зараз їхня кількість скоротилася до 397 — найменшого складу за час нашої незалежності", - йдеться в повідомленні.

У той же час відзначається, що з 1999 року Верховна Рада ухвалила понад 36 тисяч рішень і у більш ніж восьми тисячах випадках депутати голосували конституційною більшістю — тобто понад 300 голосами "за", а 517 разів вдалося отримати навіть понад 400 голосів "за".

Відзначається, що найбільша єдність спостерігалась у 2008–2009 роках за VI скликання Верховної Ради, коли було прийнято два рішення, які зібрали рекордну кількість голосів – 446.

"Чимало голосувань із результатом 300+ можна побачити й у нинішньому IX скликанні, в якому вперше одна партія подужала самостійно сформувати коаліцію. На піку своєї єдності у 2019–2021 роках монобільшість "Слуги народу" змогла забезпечити швидке ухвалення законів у турборежимі. Втім, із часом згуртованість всередині монобільшості ослабла, а частина депутатів вийшла з фракції чи стала неформальною опозицією. Це призвело до того, що голосувань конституційною більшістю стало значно менше, а "слугам" у Раді довелося шукати ситуативні союзи з іншими політичними силами", - йдеться в результатах дослідження.

У той же час, в "Чесно" відзначають, що парламент проявив єдність на тлі повномасштабної російської агресії, і 24 лютого 2022 року 300 з 310 присутніх у залі нардепів проголосували за введення воєнного стану. Надалі рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації парламент також підтримував конституційною більшістю. Голосування за відновлення незалежності НАБУ та САП підтримав 331 народний обранець.

