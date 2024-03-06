Стефанчук: Кількість підписів спікерів парламентів під зверненням до Джонсона із закликом проголосувати законопроєкт про допомогу Україні збільшилася до 27

Підписи під зверненням глави Європарламенту і спікерів 23 парламентів до спікера Палати представників США Майка Джонсона із закликом винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні поставили ще чотири спікери, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ви знаєте, що був підписаний лист 23 спікерами європейських країн, який був ініційований мною. Сьогодні до цього листа приєдналися ще 4 спікери, тобто вже можемо говорити про 27 спікерів, плюс рішення Європейського парламенту", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону в середу.

Як повідомлялося, у відкритому листі керівники європейських парламентів попросили свого американського колегу внести на розгляд Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалений 13 лютого 2024 року Сенатом США законопроєкт HR 815 про міжнародну допомогу США, що передбачає асигнування в розмірі $60,06 млрд для допомоги Україні.

Спікери парламентів висловили сподівання, що Конгрес США продемонструє історичну двопартійну єдність і підтримає Україну.

Зокрема лист підписали спікери парламентів Австрії, Німеччини, Литви, Латвії, Болгарії.