Ніккі Гейлі оголосила про вихід із президентських перегонів США

Експостпред США при НАТО Ніккі Гейлі в середу оголосила про вихід із перегонів за висунення кандидатом у президенти країни від Республіканської партії.

"Настав час для зупинення моєї кампанії", - сказала вона, виступаючи перед прихильниками.

"Цілком імовірно, Дональд Трамп стане кандидатом від Республіканської партії, коли відбудеться з'їзд нашої партії в липні. Я вітаю його і бажаю йому удачі", - додала вона. Водночас Гейлі не стала безпосередньо закликати своїх прихильників голосувати за Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року. Натомість вона висловила сподівання, що Трампу вдасться переконати її електорат проголосувати за нього.

Гейлі розкритикувала політиків США лівого спрямування, заявивши, що "шлях до соціалізму - це шлях до краху". Також вона заявила, що Конгрес не працює ефективно. Говорячи про зовнішню політику, Гейлі закликала Вашингтон активніше брати участь у подіях за межами США і надавати подальшу підтримку Україні та Ізраїлю.

Гейлі завершила участь у президентських перегонах після публікації результатів "супервівторка" - первинних виборів у великій групі американських штатів. Вона практично ніде не досягла успіху.

Отже, з боротьби в Республіканській партії вийшов останній реальний конкурент Трампа.