Макрон - за залучення неєвропейських країн для задоволення військових потреб України

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ініціативу залучення виробничих потужностей неєвропейських країн для задоволення потреб України в боєприпасах.

"Ми прискорили і збільшили наше виробництво в Європі. Ми доставили ті запаси (боєприпасів Україні - ІФ-У), які були в наявності. Потреби України перебувають на такому рівні, що ми маємо зараз дивитися далі за те, що ми можемо виробляти і що в нас є на складі. У цьому сенс цієї ініціативи. І шукати потужності, що залишилися, в третіх, неєвропейських країнах, щоб задовольнити короткострокові потреби України в боєприпасах", - сказав Макрон на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі у вівторок.

Він зазначив, що ініціатива Чехії щодо боєприпасів є "важливим доповненням, якого ми дотримуємося, і тому ми працюватимемо разом", і анонсував подальшу роботу міністрів двох країн із цього питання в другій половині дня у вівторок.

За словами президента Франції, минулого понеділка в Парижі було досягнуто домовленостей щодо розмінування території України, ситуації на кордоні з Білоруссю, щодо питання Молдови та її захисту, а також щодо промислового спільного виробництва на українській землі та кіберпідтримки. "За цими діями вже є кілька проєктів співпраці, і відносини з Чеською Республікою дуже міцні", - сказав Макрон.

Щодо заморожених російських активів, за його словами, позиція Франції така: "Ми повністю підтримуємо пропозицію оподатковувати доходи від активів, які виявлено та чию правову базу уточнено за Eurocleer, що становить 3-5 мільярдів за рік". "Ми самі не прихильники того, що заборонено міжнародним правом і початок таких дебатів, я вважаю, послабив би Європу, де розміщуються багато з цих активів, і, якщо можна так висловитися, породив би сумніви. Тож я тут за те, щоб ми захищали верховенство права, застосовуючи його до кінця", - сказав Макрон.

"З іншого боку, я за фінансування наших зусиль, зокрема завдяки більш інноваційному європейському фінансуванню... яке полягає в наданні національних бюджетних гарантій для випуску на спільному борговому ринку з метою фінансувати наші промислові та військові зусилля. Це один із варіантів, який підтримує Франція", - додав президент Франції.

Він наголосив, що у війні РФ проти України на карту "поставлено частину нашого майбутнього і що наша здатність захищати себе автономно". При цьому Макрон зазначив, що не буде детально розкривати всі плани дій, щоб не послабити ефективність цієї допомоги Україні.

"Наші принципи прості: Росія не може і не має виграти цю війну. Ми хочемо підтримати Україну, суверенний народ, який сам вирішує, що йому потрібно... По-друге, ми не хочемо ескалації... І третє: ми маємо зберегти свої здатності захистити себе. У цьому контексті ми продовжимо дуже конкретну співпрацю з українцями щодо наших постачань, нашої співпраці, а потім і можливості мобілізації третіх сторін", - зазначив Макрон.