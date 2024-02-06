Політика

15:26 06.02.2024

Голова Євроради убачає необхідність використовувати в інтересах України заморожені активи РФ, але вважає це складним завданням

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Голова Євроради убачає необхідність використовувати в інтересах України заморожені активи РФ, але вважає це складним завданням

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що згоден з необхідністю використання заморожених активів РФ для відновлення України, і запевнив євродепутатів, що робота для вирішення цього завдання триває.

"Це непросте завдання, тому що є юридичні та міжнародні обмеження. Потрібно працювати, і ми це робимо з партнерами по G7", - сказав Мішель у вівторок на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі, де обговорювалося питання про подальшу допомогу Євросоюзу Україні.

Відповідаючи в заключному слові після дебатів на запитання парламентаріїв, він наголосив, що до допомоги Україні слід ставитися не як до "благодійності", а як до "зобов'язань перед майбутніми поколіннями". І Євросоюзу належить стежити за тим, щоб "кожен євро допомоги Україні був інвестований у нашу безпеку і стабільність на найближчі десятиліття".

Теги: #мішель #активи_рф

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