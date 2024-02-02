МЗС України здійснило офіційний демарш перед Нікарагуа через приїзд делегації з Криму

Міністерство закордонних справ України здійснило офіційний демарш перед Нікарагуа через приїзд делегації з Криму, офіційну ноту протесту було передано 31 січня, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"За нашою інформацією, 23 січня Нікарагуа відвідали представники російської окупаційної адміністрації в Криму. Серед іншого вони обговорювали встановлення побратимських зв’язків між тимчасово окупованою Ялтою та містом Гранада", - зазначив Ніколенко.

У відомстві наголосили, що такі дії Нікарагуа грубо порушили суверенітет і територіальну цілісність України, законодавство України, а також норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

"Автономна Республіка Крим та місто Севастополь - невід’ємні частини території України, щодо якої представники російської окупаційної адміністрації не мають жодної правосуб’єктності", - заявив Ніколенко.