Політика

15:33 31.12.2023

Один із пріоритетів комітету з гумполітики у 2024-му - підготовка до 2-го читання законопроєкту про заборону релігійних організацій, контрольованих Росією - Кравчук

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Один із пріоритетів комітету з гумполітики у 2024-му - підготовка до 2-го читання законопроєкту про заборону релігійних організацій, контрольованих Росією - Кравчук

Пріоритетом парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 2024 року буде робота над підготовкою до другого читання законопроєктів про заборону релігійних організацій, що контролюються з Росії, і про використання англійської мови в Україні, розповіла заступниця голови комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"У пріоритетах роботи комітету з гуманітарної та інформаційної політики буде доопрацювання важливих законопроєктів, які вже ухвалені у першому читанні. Зокрема, це законопроєкт про англійську мову", - сказала Кравчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю.

За словами народного депутата, підготовкою цього законопроєкту наразі займається "велика міжвідомча робоча група", у складі якої члени комітету, представники різних міністерств, національного агентства з питань державної служби.

"Точно можу сказати, що ми однозначно залишимо саму суть закону, що це - законопроєкт про англійську мову", - зазначила Кравчук, наголосивши, що було багато пропозицій від народних депутатів додати, наприклад, "французьку мову до списку тих мов, які необхідно буде знати чиновникам".

"Ми вважаємо, що має зберегтися основна ідея, тому що англійська мова все-таки мова міжнародного спілкування, і всі ці категорії (осіб - ІФ-У), перелічені в законопроекті, обов'язково мають знати англійську мову. Інші мови - французька, німецька, іспанська, будь ласка, як додаткова", - сказала Кравчук.

Вона також зазначила, що триває підготовка до другого читання і законопроєкту про заборону релігійних організацій, якими керують із країни-агресора - Російської Федерації.

"Однозначно важливим законопроєктом 2024 року буде законопроєкт про заборону релігійних організацій, якими керують і управляють із країни-агресора. І ми також працюємо (над законопроєктом - ІФ-У) у робочій групі", - розповіла Кравчук.

Вона нагадала про понад тисячу поправок до цього законопроєкту, які подали народні депутати, і висловила сподівання, що в лютому комітет зможе рекомендувати підготовлені законопроєкти (про англійську мову і про заборону релігійних організацій, контрольованих із Росії - ІФ-У) на розгляд у другому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради.

"Ми хотіли б принаймні в комітеті завершити роботу над поправками, над обома цими законопроектами в січні. Максимально пройти, проговорити всі поправки до другого читання, щоб у лютому... могли б від комітету рекомендувати (на розгляд законопроєкту - ІФ-У) до зали, а... погоджувальна рада, сподіваюся, теж винесе (законопроєкт - ІФ-У) оперативно на голосування", - розповіла заступниця голови комітету.

За словами Кравчук, у планах комітету також - співпраця з ЮНЕСКО та USAID, оновлення законодавства, що стосується культурної спадщини.

"І йдеться не тільки про будівлі, про музеї, а й про нематеріальну культурну спадщину, про оновлення законодавства в археології, про переміщення культурних цінностей, про визначення та уточнення, введення в законодавство питання національних святинь. На прикладі Києво-Печерської Лаври ми бачимо, як може розвиватися і може бути корисною людям культурна інституція. Тому ми якраз у 2024 році плануємо розпочати співпрацю разом з ЮНЕСКО та за підтримки USAID над частиною законодавства, що стосується культурної спадщини", - зазначила Кравчук.

Теги: #рада #кравчук

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