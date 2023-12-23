Політика

20:03 23.12.2023

Порошенко пояснив, для чого потрібен уряд національної єдності

2 хв читати
Порошенко пояснив, для чого потрібен уряд національної єдності

Петро Порошенко в інтервʼю на "5 каналі" пояснив, що створення уряду національної єдності потрібне для ухвалення непопулярних, але життєво важливих для збереження держави рішень. 

Він навів приклад Ізраїля, де влада обʼєдналась з опозицією одразу після масованої атаки ХАМАСу. "Жахливий був рейтинг у людини, яку я дуже добре знаю, багато разів з ним зустрічався – Нетаньяху, прем’єр-міністр Ізраїля. Він якраз тільки почав судову реформу, яка рятує його від відповідальності, народ це не підтримав. І в перші години війни він каже: перше, з чого я починаю – національна єдність. Що робиться для цього? Коаліція національної єдності. Як вона робиться? Навіть якщо нема посад в уряді – ми робимо міністрів без портфеля. Всі доєднуються до коаліції. Тому що – непопулярні рішення. Бо популярні рішення – і так всі залюбки приєднаються. А непопулярні рішення, які як повітря потрібні країні для того, щоб виграти, мають приймати ті, хто представляє народ, і вони демонструють це об’єднання", – пояснює Порошенко.

"Нам це вдалося на початку широкомасштабного вторгнення. І потім цей процес був під ерозією. І зараз нам треба повернутися до цього. Нам треба спільно приймати потрібні, нехай і непопулярні рішення. Розділяючи за це відповідальність. І виходити на результат. Нам потрібен результат", – наголошує пʼятий Президент. 

"Навколо чого має бути єднання? Єднання має бути не навколо Порошенка, єднання має бути не навколо Зеленського, чи будь-кого іншого. Єднання має бути навколо Збройних Сил України. І недарма, бо український народ дуже мудрий, на сьогоднішній день найбільшим рівнем довіри користуються вже не церква, не політики, а Збройні Сили. Вони вибороли це право", – переконаний Петро Порошенко.

"Це і є той стрижень, той кристалізатор, навколо якого має бути побудована єдність українського народу. Коли вона так буде побудована – все у нас вийде", – переконаний Порошенко. 

 

Теги: #порошенко #уряд #уряд_національної_єдності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 21.12.2023
Зеленський провів нараду з урядом з питань продовження фінансової підтримки з боку ЄС на майбутні чотири роки

Зеленський провів нараду з урядом з питань продовження фінансової підтримки з боку ЄС на майбутні чотири роки

15:18 21.12.2023
Порошенко: призначення членів Рахункової палати всупереч позиції Євросоюзу та G7 – це удар по Україні

Порошенко: призначення членів Рахункової палати всупереч позиції Євросоюзу та G7 – це удар по Україні

10:52 21.12.2023
Більшість українців позитивно або нейтрально ставляться до створення Уряду національної єдності - опитування

Більшість українців позитивно або нейтрально ставляться до створення Уряду національної єдності - опитування

22:20 14.12.2023
Прийшов час для прагматичного об’єднання всіх демократичних сил в коаліцію і уряд національної єдності - Порошенко

Прийшов час для прагматичного об’єднання всіх демократичних сил в коаліцію і уряд національної єдності - Порошенко

14:15 13.12.2023
Порошенко на зустрічі з послами держав ЄС закликав підтримати початок переговорів про вступ України та допомогу на 50 млрд євро

Порошенко на зустрічі з послами держав ЄС закликав підтримати початок переговорів про вступ України та допомогу на 50 млрд євро

21:14 07.12.2023
Зеленський провів зі Шмигалем тривалу нараду з питань енергетики

Зеленський провів зі Шмигалем тривалу нараду з питань енергетики

10:36 07.12.2023
Порошенко привітав контакти української влади з Будапештом: потрібна координація зусиль в інтересах України

Порошенко привітав контакти української влади з Будапештом: потрібна координація зусиль в інтересах України

17:09 04.12.2023
Порошенко хотів переконати лідерів держав, які скептично ставляться до членства України в ЄС, підтримати початок переговорів про її вступ

Порошенко хотів переконати лідерів держав, які скептично ставляться до членства України в ЄС, підтримати початок переговорів про її вступ

16:21 04.12.2023
"Європейська солідарність" оскаржить у судах рішення керівництва ВР про заборону нардепам фракції відряджень за кордон - Порошенко

"Європейська солідарність" оскаржить у судах рішення керівництва ВР про заборону нардепам фракції відряджень за кордон - Порошенко

15:24 04.12.2023
"Європейська солідарність" закликає ВР звернутися до Європейської ради та держав ЄС із проханням підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС

"Європейська солідарність" закликає ВР звернутися до Європейської ради та держав ЄС із проханням підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна має виграти у війні, у цій боротьбі Польща стоїть на боці українців - глава МЗС Сікорський

Глава МЗС Польщі Сікорський на зустрічі із Зеленським висловив тверде бажання підтримати Україну економічно й у військовому плані

Зеленський обговорив із новопризначеним главою МЗС Польщі подальшу взаємодію в оборонній сфері

Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

Зеленський подякував Рютте за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

ОСТАННЄ

Україна має виграти у війні, у цій боротьбі Польща стоїть на боці українців - глава МЗС Сікорський

Глава МЗС Польщі Сікорський на зустрічі із Зеленським висловив тверде бажання підтримати Україну економічно й у військовому плані

Зеленський обговорив із новопризначеним главою МЗС Польщі подальшу взаємодію в оборонній сфері

Байден надав Мінфіну додаткові інструменти для обмеження імпорту деяких товарів із РФ, зокрема алмазів

Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

Потрібно більше зброї - Зеленський про пріоритети зовнішньополітичної служби

Зеленський подякував Рютте за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

Нардепи з фракції "Батьківщина" зареєстрували у ВР проєкт постанови, що блокує підписання закону про легалізацію медичного канабісу

Демократи і республіканці перестали вести гострі дискусії щодо подальшої допомоги США Україні, переговори стосуються питання кордону - Кулеба

Використання слова "чиновник" прищеплює національній публічній службі невластиві їй риси - голова НАДС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА