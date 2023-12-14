Політика

22:20 14.12.2023

Прийшов час для прагматичного об’єднання всіх демократичних сил в коаліцію і уряд національної єдності - Порошенко

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Прийшов час для прагматичного об’єднання всіх демократичних сил в коаліцію і уряд національної єдності - Порошенко

Петро Порошенко привітав рішення Європейської Ради про початок вступних переговорів для України. У своєму відеозверненні він закликав всі демократичні політичні сили обʼєднатись в коаліцію та уряд національної єдності. 

«14 грудня – запамʼятайте цей дуже крутий день, коли Україні відкрили шлях до членства в ЄС. Буквально щойно мені зателефонувала посол ЄС в Україні Катерина Матернова, і як же бринів її голос… Це Новина, за яку ми так довго боролися. Новина, яка стала можливою завдяки найкращим нашим воїнам…Тому дякую за неї всьому українському народові і його Збройним силам», – сказав Порошенко.

«Вікно можливостей було дуже вузьким і коротким. Невдача відкинула б нас на покоління. Але нам вдалося. Вдалося кожному, хто про це мріяв і діяв. І величезна роль у цьому європейських лідерів, які відстоюють Україну як свою державу. Тому я вдячний кожному з них, хто сказав «так», і навіть тому, хто вийшов з залу», – зауважив пʼятий Президент.

Водночас він нагадав, що початок переговорів – це не фініш, а продовження важкої роботи: «шлях до членства – це не спринт, а марафон чи, точніше, «багатоборство», де від кандидата знадобляться всі сили, навички та вміння. Особливо важливо це під час війни. Але, впевнений, ми здужаємо.  Шлях до членства – це не про пафосні заяви та обіцянки, а про численні системні та ефективні реформи. Тому шлях до членства — це верховенство права, це свобода включно із свободою слова, це парламентський плюралізм і всі Копенгагенські критерії», – нагадав Порошенко. 

«Шлях до членства – це не про формальні оцінки в звітах, а дієві кроки з розбудови успішної держави, які відчуватимуть українські громадяни. Це також – про діалог з кожною столицею Обʼєднаної Європи. Це не лише про комфортні столиці, а й про некомфортні», – зазначає Порошенко. 

Він також нагадав, що боротьба за європейське майбутнє України почалася 10 років тому під час Революції Гідності. «Ми долали подібні виклики і під час укладення Угоди про асоціацію, і в часи боротьби за безвіз. Маємо готуватись і пройти всі етапи цього «євроінтеграційного багатоборства» разом, в одній команді, в дусі справжньої єдності та взаємопідтримки», – наголошує лідер «ЄС».

«Щиро вважаю, що прийшов час для прагматичного об’єднання зусиль всіх демократичних сил в рамках коаліції та уряду національної єдності на засадах спільної відповідальності та довіри. Також це і потужний сигнал світу – і союзникам, і нашому ворогові.  (Я уявляю собі кислу міну путіна і його кодла). Це наш меседж про міць та рішучість України боротись та Перемогти. Майбутнє України – в ЄС і НАТО з нашою Армією, Мовою і Вірою!», – резюмує Порошенко. 

Теги: #порошенко #європейська_рада

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