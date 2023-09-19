Генсек ООН: Вторгнення РФ в Україну "спричинило цілу низку жахів", війна має серйозні наслідки для всіх нас

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у своєму вступному слові на Генеральній Асамблеї ООН заявив, що вторгнення Росії в Україну порушує Статут ООН і міжнародне право, а також призвело "до цілої хвилі жахів".

"Однак замість того, щоб покласти край війні, ми спостерігаємо сплеск конфліктів, переворотів і хаосу. Якби кожна країна виконувала свої зобов'язання за Статутом, право на мир було б гарантовано. Коли країни порушують ці зобов'язання, вони створюють світ відсутності безпеки для всіх. Доказ А: вторгнення Росії в Україну", - сказав Гутерреш у своїй промові на відкритті Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Він наголосив, що ця війна, яка суперечить Статуту Організації Об'єднаних Націй і міжнародному праву, "породила цілу низку жахів".

"Життя зруйновано, права людини порушено, сім'ї розлучено. Діти травмовані, надії та мрії розбиті. Але за межами України війна має серйозні наслідки для всіх нас. Ядерні загрози наражають нас усіх на ризик. Ігнорування глобальних договорів і конвенцій робить нас усіх більш уразливими. А "отруєння" глобальної дипломатії перешкоджає прогресу в усіх напрямках", - заявив генсек ООН.