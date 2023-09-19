Гутерреш закликав реформувати РБ ООН і фінансові інститути

Необхідно реформувати світові інститути, зокрема РБ ООН, інакше світу загрожує роздробленість, заявив Генсек ООН Антоніу Гутерреш у вівторок.

"Світ змінився, а наші інститути - ні. Ми не можемо ефективно розв'язувати проблеми теперішнього часу, якщо інститути не відображають світу таким, яким він є. Замість вирішення проблем вони можуть стати частиною проблем. (...) Настав час змінити багатосторонні структури, ґрунтуючись на економічних і політичних реаліях XXI століття", - сказав Гутерреш, виступаючи на Генасамблеї ООН.

"Альтернатива реформам - подальша роздробленість. Або реформи, або розлад", - наголосив він, зазначивши, що світ стає дедалі ближчим "до великого розлому в економічних і фінансових системах, а також у торговельних відносинах".

За словами Гутерреша, реформи, зокрема, необхідні РБ ООН і міжнародній фінансовій архітектурі, "щоб вона дійсно була загальною".

"Багатополярний світ потребує сильних багатосторонніх інститутів. Водночас глобальне керівництво ніби застигло в часі. Погляньте на РБ ООН і Бреттон-Вудську систему, вони відображають політичні та економічні реалії 1945 року", - сказав він.

Раніше у вересні Гутерреш заявив, що розбіжності між країнами тільки зростають, це може призвести до глобальних протистоянь.

"Зростають розбіжності, напруженість, знижується рівень довіри. Усе це підвищує ймовірність виникнення розпаду і, зрештою, протистояння. Цей розкол у світі міг би викликати глибоку тривогу в кращі часи, але в наш час він означає катастрофу", - сказав він тоді.