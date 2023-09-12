Політика

18:25 12.09.2023

Єдиний стандарт - наскільки наші дії допомагають фронту - Данілов про опитування "Демініціатив" щодо корупції

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Єдиний стандарт - наскільки наші дії допомагають фронту - Данілов про опитування "Демініціатив" щодо корупції

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов закликає оцінювати дії в публічній або професійній сферах за критерієм, наскільки вони допомагають фронту.

"Соціологія в умовах війни - це ефективна зброя і висока відповідальність. Мистецтво формулювати запитання - це гарантія очікуваного результату. І в умовах миру можна було б безкінечно бавитися в традиційні вітчизняні ігрища, жонглюючи цифрами та рейтингами. Але в умовах війни є єдиний найвищий стандарт, яким варто вимірювати все, що ми робимо в публічній або професійній сфері. Варто щоразу давати собі відповідь на одне запитання: чи наближає перемогу і допомагає фронту результат моєї роботи?" - написав він у мережі Х (Twitter) у вівторок.

Раніше було оприлюднено опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, проведене спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, згідно з яким 78% опитаних українців уважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях.

"Добре, коли маєш можливість у безпечному тилу гратися в клікабельність майбутніх заголовків, погано, коли це не допомагає фронту, ще гірше - коли шкодить. Ми - українці! Наша сила завжди в єдності, особливо в моменти небезпеки", - написав також Данілов.

Своєю чергою Київський міжнародний інститут соціології зазначає, що "справді, для 89% населення корупція наразі дуже серйозна або скоріше серйозна проблема. Водночас на запитання про відповідальність за подолання корупції, яке було в іншому форматі, також найбільше респондентів говорили про президента / його Офіс".

"Більшість вважають корупцію поширеною в Україні, хоча з 2021-го до 2023 року частка тих, хто вважає її саме "дуже поширеною", знизилася з 63% до 43%. Також за цей період із 25% до 50% зросла частка тих, хто вважає, що органи влади скоріше ефективно борються з корупцією в Україні", - ідеться в пресрелізі КМІС.

Пресрелізи та звіти - КОМЕНТАР КМІС ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ, ПРОВЕДЕНОГО НА ЗАМОВЛЕННЯ ФОНДУ "ДЕМОКРАТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ" (kiis.com.ua)

Теги: #рнбо #соцопитування #данілов

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