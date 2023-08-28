Макрон заявив про неприпустимість прояву слабкості в умовах "епідемії путчів" в Африці

Франція не повинна проявляти в Африці ні патерналізму, ні слабкості, тоді як на просторі Сахеля спостерігається "епідемія путчів" з недавнім військовим заколотом у Нігері, заявив французький президент Емманюель Макрон.

"Ні патерналізму, ні слабкості, тому що інакше ми нікуди не прийдемо", - сказав Макрон, під час виступу в понеділок на конференції французьких послів у Єлисейському палаці.

"Слабкість, яку дехто проявив щодо попередніх путчів, підживлювала місцеві устремління. По всьому Сахелю йде епідемія путчів", - поскаржився він.

Президент також категорично заперечив думкам низки офіційних осіб про те, що французька антитерористична операція "Бархан" у Сахелі провалилася.

"Я їм відповідаю: не використовуйте аргументів ворога (...). Ми допомагали дружнім країнам-партнерам захищати свою територію і боротися проти тероризму у них вдома", - сказав Макрон.

"Франція почала діяти з 2013 року, тому що держави (Сахеля) нас попросили втрутитися, так як вони просто були розрізані навпіл. Якби Франція не втрутилася, якби наші військові не полягли з честю на полі бою в Африці, якби (операції) "Сервал" і "Бархан" не були здійснені, сьогодні вже не довелося б говорити ні про Малі, ні про Буркіна-Фасо, ні про Нігер. Ці держави більше не існували б у своїх територіальних кордонах", - зазначив французький президент.

"Бархан" - операція збройних сил Франції в Буркіна-Фасо, Мавританії, Малі, Нігері та Чаді (країнах групи G5 Сахель) проти ісламістських терористичних угруповань. Операція "Бархан" була продовженням операції "Сервал", що проводилася французькими військовими в Малі з 2013 року. З липня 2014 року ця операція отримала назву "Бархан" і поширилася, крім Малі, на Буркіна-Фасо, Мавританію, Нігер і Чад.

У зв'язку з різким погіршенням після двох військових переворотів у Малі (у 2020 і 2021 роках) відносин між режимом Бамако, який прийшов до влади, і Парижем, малійська влада зажадала, щоб французькі військовослужбовці покинули країну.

Генштаб Франції повідомив 15 серпня 2022 року, що після дев'яти років присутності в Малі останні військовослужбовці, які брали участь в операції "Бархан", покинули країну.

У листопаді 2022 року Макрон зробив офіційну заяву про припинення французької антитерористичної операції "Бархан" у зоні Сахеля в Африці.

"Підтримка наших (африканських) партнерів буде продовжена, але на основі визначених разом із ними нових принципів", - сказав президент Франції, презентуючи стратегічні цілі країни в сфері безпеки і оборони.