Політика

17:54 22.08.2023

Лула да Сілва вважає за потрібне відмовлятися від використання долара при торгівлі між країнами БРІКС

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Країни БРІКС мають прагнути відмовлятися від долара США при торгівлі одна з одною, і це не слід сприймати як спробу кинути виклик американській валюті, заявив президент Бразилії Луіз Інасіу Лула да Сілва у вівторок.

"Якщо я торгую з Китаєм, то навіщо мені використовувати для цього долари? Бразилія і Китай - досить великі країни для того, щоб використовувати власну валюту або іншу базову валюту", - наводить його слова агентство "ЕФЕ".

При цьому президент Бразилії запевнив, що такий підхід "не означає заперечення важливості долара США".

Він також запевнив, що БРІКС не потрібно сприймати як блок, що конкурує із Заходом.

Президент Бразилії цього тижня бере участь у саміті лідерів БРІКС у ПАР.

Теги: #долар #сілва #брікс

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