Інтерфакс-Україна
Події
10:28 14.05.2025

Президент Бразилії планує попросити Путіна зустрітися із Зеленським

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Президент Бразилії планує попросити Путіна зустрітися із Зеленським

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив про намір спробувати переконати Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на переговорах у Стамбулі, повідомляє газета "Фігаро".

"Я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не заважає сказати йому: Гей, товаришу Путіне, заради Бога, їдьте на переговори до Стамбула", - наводить "Фігаро" слова бразильського президента.

Газета зазначає, що бразильський президент планував здійснити посадку в Москві на шляху з Китаю до Бразилії.

Теги: #путін #сілва #зеленський

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