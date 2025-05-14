Президент Бразилії планує попросити Путіна зустрітися із Зеленським

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив про намір спробувати переконати Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на переговорах у Стамбулі, повідомляє газета "Фігаро".

"Я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не заважає сказати йому: Гей, товаришу Путіне, заради Бога, їдьте на переговори до Стамбула", - наводить "Фігаро" слова бразильського президента.

Газета зазначає, що бразильський президент планував здійснити посадку в Москві на шляху з Китаю до Бразилії.