Рада ЄС на засіданні в четвер обговорить українські потреби в протистоянні російській агресії

Європейський Союз продовжує діалог із Києвом щодо термінових потреб, які необхідно вирішити, щоб і далі протистояти російській агресії. Крім того, ЄС обговорить це питання і з США.

Обговорення відбудеться в четвер, 20 липня, у рамках засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, повідомив у вівторок у Брюсселі високопоставлений європейський дипломат.

"На порядку денному три важливі питання: перше - це російська агресія проти України, потім обговоримо безпекові аспекти зовнішньої політики, економічну безпеку і третій пункт на порядку денному - Туреччина. Після обіду в нас буде відеозв'язок із державним секретарем США Блінкеном, який триватиме близько півтори години", - окреслив ключові питання співрозмовник журналістів.

Водночас він зазначив, що в обговоренні питання російської агресії проти України візьме участь за допомогою відеозв'язку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Він розповість нам про ситуацію на місцях, які головні потреби України нині. Наші наміри, як завжди, показати, що ми стоїмо разом з Україною і будемо це робити стільки, скільки буде потрібно. Зокрема, ми обговоримо довгострокові безпекові зобов'язання Європейського Союзу та Формулу миру президента Зеленського", - повідомив високопоставлений європейський дипломат.

Крім того, міністри країн - членів ЄС обговорять питання російської агресії проти України і з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Що стосується діалогу з Блінкеном, ми очікуємо, що всі аспекти порядку денного стануть предметом обговорення. Буде обмін думками щодо російської агресії проти України, можливо, і щодо Китаю також, усі конфлікти у світі будуть предметом обговорення", - додав він.

На порядку денному засідання також Китай, саміт ЄС і країн Латинської Америки та Карибського регіону, Вірменія, Азербайджан і Туніс.