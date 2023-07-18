Політика

13:36 18.07.2023

Рада ЄС на засіданні в четвер обговорить українські потреби в протистоянні російській агресії

2 хв читати
Рада ЄС на засіданні в четвер обговорить українські потреби в протистоянні російській агресії

Європейський Союз продовжує діалог із Києвом щодо термінових потреб, які необхідно вирішити, щоб і далі протистояти російській агресії. Крім того, ЄС обговорить це питання і з США.

Обговорення відбудеться в четвер, 20 липня, у рамках засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, повідомив у вівторок у Брюсселі високопоставлений європейський дипломат.

"На порядку денному три важливі питання: перше - це російська агресія проти України, потім обговоримо безпекові аспекти зовнішньої політики, економічну безпеку і третій пункт на порядку денному - Туреччина. Після обіду в нас буде відеозв'язок із державним секретарем США Блінкеном, який триватиме близько півтори години", - окреслив ключові питання співрозмовник журналістів.

Водночас він зазначив, що в обговоренні питання російської агресії проти України візьме участь за допомогою відеозв'язку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Він розповість нам про ситуацію на місцях, які головні потреби України нині. Наші наміри, як завжди, показати, що ми стоїмо разом з Україною і будемо це робити стільки, скільки буде потрібно. Зокрема, ми обговоримо довгострокові безпекові зобов'язання Європейського Союзу та Формулу миру президента Зеленського", - повідомив високопоставлений європейський дипломат.

Крім того, міністри країн - членів ЄС обговорять питання російської агресії проти України і з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Що стосується діалогу з Блінкеном, ми очікуємо, що всі аспекти порядку денного стануть предметом обговорення. Буде обмін думками щодо російської агресії проти України, можливо, і щодо Китаю також, усі конфлікти у світі будуть предметом обговорення", - додав він.

На порядку денному засідання також Китай, саміт ЄС і країн Латинської Америки та Карибського регіону, Вірменія, Азербайджан і Туніс.

Теги: #рада_єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:40 13.04.2023
Рада ЄС схвалила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України

Рада ЄС схвалила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України

14:17 27.01.2023
ЄС продовжив на 6 місяців економічні санкції проти РФ

ЄС продовжив на 6 місяців економічні санкції проти РФ

11:36 23.01.2023
Рада ЄС на рівні глав МЗС обговорить військову допомогу Україні, зокрема рішення щодо танків - Боррель

Рада ЄС на рівні глав МЗС обговорить військову допомогу Україні, зокрема рішення щодо танків - Боррель

13:28 04.01.2023
Боррель запросив Кулебу взяти участь у Раді ЄС на рівні глав МЗС 23 січня

Боррель запросив Кулебу взяти участь у Раді ЄС на рівні глав МЗС 23 січня

19:35 10.12.2022
Рада ЄС схвалила допомогу Україні у розмірі 18 млрд євро

Рада ЄС схвалила допомогу Україні у розмірі 18 млрд євро

21:09 08.12.2022
ЄС намічає заходи зі зниження вразливості та підвищення стійкості критично важливих об'єктів

ЄС намічає заходи зі зниження вразливості та підвищення стійкості критично важливих об'єктів

12:57 08.12.2022
Рада ЄС на рівні глав МЗС 12 грудня обговорить Росію та Іран

Рада ЄС на рівні глав МЗС 12 грудня обговорить Росію та Іран

18:04 21.10.2022
Рада ЄС закликає Брюссель своєчасно виділити EUR3 млрд допомоги, що залишилися

Рада ЄС закликає Брюссель своєчасно виділити EUR3 млрд допомоги, що залишилися

17:19 17.10.2022
Рада ЄС розширила санкції проти Ірану за порушення прав людини

Рада ЄС розширила санкції проти Ірану за порушення прав людини

15:17 17.10.2022
Глави МЗС країн ЄС затвердили черговий пакет військової допомоги Україні 500 млн євро

Глави МЗС країн ЄС затвердили черговий пакет військової допомоги Україні 500 млн євро

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Великої Британії: Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів

США не розглядають варіанта перевезення українського зерна морем із військовим супроводом

ВР пропонують закликати президентку Грузії помилувати Саакашвілі

Нардепка Плачкова склала мандат

НАТО заохочує Путіна продовжувати війну, вважає Курт Волкер

ОСТАННЄ

ЄС працює з ООН і Туреччиною, щоб переконати Москву переглянути рішення про вихід із Чорноморської зернової ініціативи - дипломат

У графіку Путіна поки що немає контактів з Ердоганом щодо "зернової ініціативи" - Пєсков

Глава МЗС Великої Британії: Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів

США не розглядають варіанта перевезення українського зерна морем із військовим супроводом

США шукатимуть заміну "зерновій угоді", але складно знайти щось подібного масштабу - Блінкен

Глава МЗС Великої Британії може очолити Міноборони

Глава Єврокомісії засудила вихід РФ із "зернової угоди"

Туреччина підтримує розширення НАТО для забезпечення глобальної стабільності - адміністрація турецького президента

Президент Угорщини прийняла запрошення Зеленського і в серпні відвідає Україну - ЗМІ

Порошенко: Єдині, хто робить внесок у євроатлантичну інтеграцію України - це ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА