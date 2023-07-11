Сунак та Ердоган обговорили питання, пов'язані з Чорноморською зерновою ініціативою

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорили двосторонні відносини і теми, пов'язані з Україною, зокрема продовження "зернової угоди", повідомляє у вівторок Даунінг-стріт.

"Президент Ердоган поінформував прем'єр-міністра про нещодавній візит президента Зеленського до Туреччини, і лідери погодилися з важливістю досягнення продовження Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в заяві уряду.

Сунак також схвалив рішення Туреччини підтримати вступ Швеції до НАТО.

Лідери підтвердили прихильність зміцненню відносин між двома країнами і зміцненню співпраці в оборонній сфері та сфері безпеки.

"Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморськ", "Одеса", "Південний") і зі зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім іще двічі - на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).