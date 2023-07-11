Країни G7 ухвалять декларацію про безпеку України після настання миру - Шольц

Країни "Великої сімки" вироблять декларацію про зобов'язання з безпеки для України на постконфліктний період, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц журналістам у вівторок у Вільнюсі.

"Країни G7 мають намір підготувати спільну декларацію, положення якої будуть виконувати різні країни", - сказав він і пояснив, що зобов'язання набудуть чинності після завершення війни в Україні.

За повідомленнями західних ЗМІ, йтиметься про двосторонні угоди між Україною і тією чи іншою країною, яка візьме на себе зобов'язання щодо гарантування безпеки.

Як зазначає Bloomberg, очікується, що заява про підготовку декларації стане підсумком переговорів лідерів "сімки" на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Зміст самої декларації поки що не затверджено, на сьогодні він ще є предметом дискусій.

Зокрема триває обговорення питання про те, що США та інші країни-гаранти після завершення війни будуть готові гарантувати надання Україні військової техніки: у пріоритеті будуть системи ППО, артилерія, бронетехніка, озброєння дальнього радіусу дії. Також очікується, що країни-гаранти підтримуватимуть розвиток оборонної промисловості країни, навчатимуть її військових, обмінюватимуться розвідданими, зміцнюватимуть безпеку в кіберпросторі.

Зі свого боку Україна, згідно з планом G7, матиме взяти на себе зобов'язання продовжувати реформи, зокрема в правоохоронній сфері, у судовій, економічній, у сферах безпеки та оборони.