Політика

14:00 05.07.2023

Список населених пунктів, що постраждали від аварії на ЧАЕС, переглядатися не буде - депутат

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Список населених пунктів, що постраждали від аварії на ЧАЕС, переглядатися не буде - депутат

Список населених пунктів, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, коригуватися не буде, а відповідна, передбачена законодавством, система пільг, продовжуватиме діяти для мешканців цих територій.

Про це за результатами зустрічі з міністром захисту довкілля та природних ресурсів Русланом Стрільцем повідомив народний депутат від групи "Довіра" Володимир Арешонков.

"Чорнобильці, ви показали всій Україні, що за свої конституційні права, за державні гарантії треба боротись, бо народ є носієм влади і його думку не можна ігнорувати. Вдячний всім, хто не відсиджувався, а активно включився у процес щодо недопущення перегляду меж чорнобильських зон. Після відомих подій у Коростені, в інших громадах, нас почули", -  зазначив народний депутат на своїй сторінці у соцмережі Facebook, додавши пізніше, що проект постанови був видалений з сайту Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Зі слів представника депутатської групи "Довіра", урядовці погодились, що ухвалення постанови щодо перегляду зон є необгрунтованим.

"Я отримав чітку відповідь і повідомляю усім – даний проект постанови не буде розглядатись урядом", – додав Володимир Арешонков.

Нагадаємо, що винесений на громадське обговорення проект постанови КМУ "Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України" викликав масові протести у низці громад Житомирської області, і навіть призвів до перекриття міжнародної траси Київ-Ковель-Ягодин мешканцями Коростеня.

Даним проектом постанови передбачалося скоротити кількість населених пунктів, які перебувають у встановлених законодавством "чорнобильських" зонах, із 863 до 145.

"І це за відсутності даних щорічних дозиметричних паспортизацій, які мали б оприлюднюватися один раз на три роки, але востаннє оприлюднювалися 2012 року, тобто 11 років тому. Відповідна вимога щодо таких досліджень закріплена у законі, тож будь-які пропоновані законодавчі зміни повинні це враховувати і базуватися саме на цьому. Даний проект постанови вступав у суттєві юридичні протиріччя з законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", базовим законодавчим актом у цій сфері", - зазначається на сторінці депутатської групи "Довіра".

Теги: #чаес #довіра #арешонков

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