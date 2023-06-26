Політика

15:51 26.06.2023

Нардепи з МФО "Розумна політика" пропонують місяць служби в бойових обставинах рахувати за три - законопроєкт

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Нардепи з МФО "Розумна політика" пропонують місяць служби в бойових обставинах рахувати за три - законопроєкт

Народні депутати з міжфракційного об'єднання "Розумна політика" на чолі з Дмитром Разумковим пропонують зараховувати місяць військової служби в бойових обставинах за три місяці і найближчим часом мають намір зареєструвати відповідний законопроект.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту "Про внесення змін до статті 17-1 закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо обчислення вислуги років за період участі в бойових діях, в антитерористичній операції, заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, яка є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", пропонується закріпити право на пільгове зарахування вислуги років за один місяць служби в бойових обставинах за три місяці.

Згідно із законопроєктом, під бойовою ситуацією йдеться про участь у бойових діях у воєнний час, під час дії правового режиму воєнного стану в Україні; проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції; проходження служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в зоні бойових дій.

Теги: #разумков #розумна_політика

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