Політика

11:12 30.05.2023

МФО "Розумна політика" зареєструвало у ВР альтернативний законопроєкт про повернення доплат військовослужбовцям - Разумков

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МФО "Розумна політика" зареєструвало у ВР альтернативний законопроєкт про повернення доплат військовослужбовцям - Разумков

Народні депутати з міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика" зареєстрували у Верховній Раді альтернативний законопроєкт про повернення щомісячних доплат військовослужбовцям, повідомив його голова Дмитро Разумков (позафракційний).

"Розумна політика" подає альтернативний законопроєкт щодо повернення премій військовим, виведення поранених поза штат та унормування служби строковиків. На сайті парламенту вже зареєстровано нашу ініціативу №9342-1", - написав Разумков у телеграмі у вівторок.

За словами голови МФО, законопроєкт закріплює розмір щомісячних виплат для військових щонайменше в 30 тисяч грн, "щоб не залишати це на розсуд уряду, який знову "кине" наших захисників". При цьому він наголосив, що "стеля" виплат залишається в розмірі 100 тисяч грн.

Законопроєкт також пропонує вирішення питання поранених захисників, виведених поза штат.

"Якщо в основному законопроєкті влади пропонується перевести таких військових на щомісячну зарплатню у 6 тисяч грн (фактично ще раз забравши у них гроші), ми пропонуємо зберегти, так як є на сьогодні у законодавстві, за ними попередню зарплату протягом двох місяців з моменту виведення поза штат. У цей період їм командування шукатиме роботу на штабних посадах чи у військкоматах. Якщо роботи не знайдено, то військові підлягають звільненню з військової служби, окрім випадків, коли вони висловили бажання її продовжувати. У випадку продовження (служби - ІФ-У) вони поза штатом отримуватимуть дві мінімальні зарплати, станом на сьогодні це 13,4 тисяч грн", - роз'яснив Разумков.

Автори законопроєкту також пропонують надати військовослужбовцям строкової служби можливість мобілізуватися до Збройних сил України лише за власним бажанням.

"Таким чином вони отримають більші виплати і всі соціальні гарантії військовослужбовців, але при цьому після перемоги матимуть можливість одразу стати цивільними, тобто демобілізуватися", - зазначив Разумков.

Він також розповів, що автори законопроєкту пропонують визначити, що на період воєнного стану сумарна тривалість щорічної основної відпустки протягом року становить 30 днів, але за один раз військовослужбовець зможе скористатися частиною безперервної щорічної основної відпустки тривалістю до 10 днів.

Народний депутат наголосив, що МФО наполягатиме на терміновому включенні до порядку денного сесії цього законопроєкту.

Як повідомлялося, робоча група Верховної Ради в понеділок зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №9342 про доплати військовослужбовцям.

 

Теги: #разумков #розумна_політика

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