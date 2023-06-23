Порошенко на ВВС: український наступ – це не голівудське кіно, але я впевнений у ЗСУ

Петро Порошенко в інтерв’ю ВВС закликав Захід не чекати швидких результатів від українського наступу, бо це не голлівудське кіно. Порошенко також зазначив, що впевнений в успіху ЗСУ, і закликав союзників прискорити постачання новітніх видів озброєння.

«Можна порівняти російську наступальну операцію цієї зими, де 10 місяців росіяни стояли перед Бахмутом, і два тижні української контр-наступальної операції зараз. Ми вже взяли сім сіл і йдемо по вісім кілометрів вперед. І це лише початок. Це просто розвідка вогнем. Так ми визначаємо найбільш перспективний напрямок українського наступу», – сказав Порошенко.

«У нас є фантастичний генерал Залужний, і всі інші досвідчені українські молоді генерали», – зазначив п’ятий Президент України.

«Не чекайте швидкого результату. Це не кіно, голівудське чи українське. Це дуже, дуже важкі бої. Але я абсолютно впевнений у майбутньому успіху створених нами з 2014 року за стандартами НАТО Збройних Сил України», – наголосив Порошенко.

П’ятий Президент України також закликав міжнародних партнерів продовжувати підтримку української Армії зброєю та технологіями.

«Будь ласка, продовжуйте підтримувати. Бо ця перемога, цей успіх не може бути без F-16, без протиповітряної оборони, без засобів радіоелектронної боротьби, і без санкції», – сказав він.

Порошенко відзначив, що Євросоюз вже схвалив 11-й пакет санкцій, який стримуватиме військові можливості росії.

«І є ще одна дуже важлива річ. Не менш важлива, ніж наступ на півдні і сході України, подія, яка відбудеться у Вільнюсі. Це саміт НАТО 11-12 липня у Вільнюсі. Вкрай важливо, щоб ми отримали повідомлення про запрошення до майбутнього членства України в НАТО. Без цього не буде ні миру, ні перемоги, ні сталої стабільності», – підкреслив Порошенко.