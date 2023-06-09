Політика

11:27 09.06.2023

Обстріли РФ затопленої Херсонщини можуть бути ще одним воєнним злочином - Боррель

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Обстріли РФ затопленої Херсонщини можуть бути ще одним воєнним злочином - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав РФ негайно припинити обстріли Херсонської області, щоб не ставити під загрозу зусилля з порятунку людей у зв'язку з підривом Каховської ГЕС.

"Обстріли, про які повідомляють, ставлять під загрозу зусилля з порятунку невинних цивільних осіб у Херсонській області після руйнування Каховської греблі. Ми закликаємо Росію негайно припинити ці неприйнятні дії. Це може бути ще одним воєнним злочином. Усіх винних буде притягнуто до відповідальності", - написав Боррель у твіттері.

 

Теги: #боррель #каховська_гес

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