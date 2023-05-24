Політика

17:30 24.05.2023

Столтенберг: Союзники продовжують обговорювати питання членства України в НАТО

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Столтенберг: Союзники продовжують обговорювати питання членства України в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що обговорення питання членства України в альянсі серед союзників іще триває, і яким буде результат саміту у Вільнюсі, зараз ніхто не може сказати.

Про це він розповів у середу в рамках виступу на Брюссельському форумі американського фонду Маршалла.

"Щодо цього питання (членства України в НАТО - ІФ-У) серед союзників існують різні думки. Єдиний шлях ухвалення рішення в НАТО - це консенсус. Наразі консультації тривають. Сьогодні я теж матиму кілька телефонних дзвінків щодо того, як відповісти на українські амбіції про членство в НАТО. Ніхто зараз не зможе сказати, яким буде остаточне рішення на саміті у Вільнюсі стосовно цього питання", - розповів Столтенберг, продовживши: "Сказавши це, я хочу наголосити: ми також погоджуємося щодо багатьох питань, коли йдеться про Україну та членство. Ми всі згодні з тим, що Україна буде членом альянсу, це було чітко заявлено на саміті в Мадриді торік і було повторено багато разів після того, як це рішення було ухвалено вперше у 2008 році. Ми всі згодні, що двері НАТО відкриті для нових членів, і що це тільки союзники по НАТО і Україна вирішуватимуть, коли вони можуть приєднатися, не Москва – вони не мають вето".

Генсек також нагадав, що союзники згодні і щодо того, що "найбільш нагальне і важливе завдання зараз - це гарантувати, що Україна переможе як суверенна держава". "Якщо Україна не переможе, тоді не буде жодного питання про членство, щоб його обговорювати", - констатував він.

Відповідаючи на запитання: "Чи думаєте ви, що через цю війну Україні легше стати членом НАТО?", Столтенберг сказав: "І так, і ні. Я думаю, що всі розуміють, що питання стати членом посеред війни не на порядку денному. Не це питання. Питання більше про те, що буде після того, як ця війна закінчиться".

Генсек констатував, що під час цієї війни Україна "стає ще ближчою до НАТО" за допомогою надання озброєння і навчання. "Одне, у що я справді вірю, і, як я сподіваюся, ми схвалимо у Вільнюсі, це багаторічна програма НАТО і союзників по НАТО про перехід України від доктрин і обладнання стандартів радянських часів до доктрин і обладнання стандартів НАТО. Це звучить досить технічно, але це дуже важливо. Це вже відбувається, але це величезне завдання, і, схваливши цю програму, ми будемо більш амбітними та більш конкретними щодо того, що ми робитимемо... Мета - зробити їх повністю взаємосумісними з силами НАТО, не озираючись на те, коли відбудеться членство. Це добре. Це зробить їх більш здатними захистити себе і більш здатними працювати з ними", - обґрунтував свою думку Столтенберг.

Відповідаючи на запитання про те, якими можуть бути гарантії безпеки для України, генсек зазначив, що "максимальними гарантіями є членство в НАТО". "Але, як я вже сказав, це не те, що станеться посеред війни. Але що ми зробимо, то схвалимо цю програму, щоб Україна стала ще ближчою до НАТО і більш взаємосумісною з НАТО. Ніхто не може сказати, як і коли закінчиться ця війна. Але коли вона закінчиться, важливо, щоб вона не розпочалася знову, щоб не тривала агресивна поведінка Росії і щоб президент Путін не продовжував розколювати європейську безпеку, щоб не трапилося так, що він зупиниться і потім знову почне. Ми повинні гарантувати, що в нас є домовленості щодо того, як стримувати подальшу російську агресію", - сказав Столтенберг.

Теги: #нато #столтенберг

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